Günlük Hayatta Karşılaştıkları Manzaralardan Mizah Çıkaran Twitter Kullanıcıları

Günlük Hayatta Karşılaştıkları Manzaralardan Mizah Çıkaran Twitter Kullanıcıları

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
09.10.2025 - 09:07

Mizah sadece dergide, ekranda, kaydırmalı videolarda değil, kimi zaman sokakta, hayatın içinde! Bu yüzden günlük hayatta yakaladıkları kareleri, olayları paylaşanlar hem çok seviliyor hem de etkileşim rekorları kırıyor. Bakalım son zamanlarda sokağın mizahında neler dönmüş? Kimler gözlem yeteneğini mizahi bir şekilde yorumlayarak etkileşime doymuş?

İyi eğlenceler 🚀

Başlıyoruz!

twitter.com

O nasıl oluyor?

twitter.com

Avukat cübbesi mi o?

twitter.com

İlginç bir denk geliş.

twitter.com

Bu zaten her yerden görünür.

twitter.com
Anlamaz zaten.

twitter.com

20 çok...

twitter.com

Demek ki senin sohbetin sarmadı.

twitter.com

On numara ortam!

twitter.com

Herkese uymuyor.

twitter.com
Tweet atacağına gönlünü al.

twitter.com

Bu nasıl mümkün oluyor?

twitter.com

Hikayesi ne acaba?

twitter.com

Kolay konu!

twitter.com

Kapatalım!

twitter.com

İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye'de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio'da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
