Hayata Dair Çelişkileri ve Hayal Kırıklıklarını Sadelikle Anlatan Çizimler
Hayatımızı düzene sokmamız için konulan binlerce kural veya gelenek var. Tabii günlük hayatın içinde bunları fark edemiyoruz. Fark etsek sorgulayamıyoruz. Ancak bu farkındalığa sahip olup üstüne bunu çizgilerine taşıyanlar da var. Gudim ismiyle bilinen sanatçı Yes But başlıklı çizimleriyle günlük hayata dair çelişkileri ve hayal kırıklıklarını oldukça basit çizgilerle ve herkesin anlayabileceği şekilde aktarıyor. Bu çizimler de dünya çapında çokça seviliyor. İşte o akımın en önemli parçaları!
İndirim kovalayanların hazin sonu...
İnsan çelişkiyi sever.
Bir de çekilene sormak lazım.
Sahne ışıkları sönünce...
Tutarsızlık diz boyu.
Keşke biz de 4K olabilsek.
Biraz da hayal kırıklıkları...
Mutlu olan kim?
Şunu çözemediler...
Bu nasıl relaks?
Bize anlatılmayan...
Bu da çözülemedi.
Tek çelişki bu değil.
Daha büyükleri de var.
Hayat böyle...
