Eşini Telefonuna 'Tombik' Diye Kaydeden Koca Hem Tazminatlık Hem de Goygoyluk Oldu!

Kimilerine tatlı gelebilecek bu hitap şekli kimileri için de pek hoş olmayabilir. Uşak'ta görülen bir boşanma davasında da 'tombik' demenin hoş olmadığına karar verildi!

Bir adam, karısını telefonuna 'tombik' diye kaydedince kusurlu bulundu ve karısına tazminat ödemesine karar verildi.