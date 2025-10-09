Eşini Telefonuna 'Tombik' Diye Kaydeden Koca Hem Tazminatlık Hem de Goygoyluk Oldu!
Ülkemizde görülen bir boşanma davası, sosyal medyanın gündeminde yer buldu! Neden mi?
Bir erkek, eşini telefonuna 'tombik' diye kaydetmişti ve mahkeme tarafından kusurlu bulundu. Kocanın bu davranışı “duygusal şiddet” kapsamında değerlendirildi ve kadına hem maddi hem de manevi olarak tazminat verilmesi gerektiğinin altı çizildi.
Tabii sosyal medyada yorumlar da eksik olmadı.
Eşiniz size "tombiğim" dese ne hissedersiniz?
Sizce 'tombik' kusurlu mu, değil mi? :)
