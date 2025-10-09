onedio
Eşini Telefonuna 'Tombik' Diye Kaydeden Koca Hem Tazminatlık Hem de Goygoyluk Oldu!

Dilara Bağcı
09.10.2025 - 12:55

Ülkemizde görülen bir boşanma davası, sosyal medyanın gündeminde yer buldu! Neden mi?

Bir erkek, eşini telefonuna 'tombik' diye kaydetmişti ve mahkeme tarafından kusurlu bulundu. Kocanın bu davranışı “duygusal şiddet” kapsamında değerlendirildi ve kadına hem maddi hem de manevi olarak tazminat verilmesi gerektiğinin altı çizildi.

Tabii sosyal medyada yorumlar da eksik olmadı.

Eşiniz size "tombiğim" dese ne hissedersiniz?

Eşiniz size "tombiğim" dese ne hissedersiniz?

Kimilerine tatlı gelebilecek bu hitap şekli kimileri için de pek hoş olmayabilir. Uşak'ta görülen bir boşanma davasında da 'tombik' demenin hoş olmadığına karar verildi!

Bir adam, karısını telefonuna 'tombik' diye kaydedince kusurlu bulundu ve karısına tazminat ödemesine karar verildi.

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com
👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com
Sizce 'tombik' kusurlu mu, değil mi? :)

twitter.com

