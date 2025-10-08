onedio
Aşırı Esnek Çalışma Saatlerinden Ünlülere Yönelik Operasyona Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Aşırı Esnek Çalışma Saatlerinden Ünlülere Yönelik Operasyona Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
08.10.2025 - 17:36

Twitter veya alışamadığımız adıyla X'te yapılan komik paylaşımlar tüm sosyal medyayı mizahi açıdan besliyor desek yeridir. Buradan çıkan paylaşımlar farklı mecralarda bile insanları güldürüyor. Bu da bu X'i mizahın en önemli kaynağı haline getiriyor. Her gün olduğu gibi bugün de akımlarıyla, şakalarıyla mizahın nabzı hızlı attı. Bakalım operasyonlara uyandığımız bu Çarşamba günü hangi paylaşımlar öne çıkmış?

Başlayalım!

twitter.com

Olması gereken...

twitter.com

Kalp atarak devam ediyoruz.

twitter.com

Aşk şehri oldu.

twitter.com

Çok büyük bir yüzleşme...

twitter.com
Cidden böyle mi?

twitter.com

Futbol bilgisinin önemi.

twitter.com

Devam edelim.

twitter.com

Didiklenmiş değil. Didilmiş.

twitter.com

Harika aktivite!

twitter.com
Hiç dünden kalan soğuk pizza yedin mi?

twitter.com

Şifa olsun.

twitter.com

Kapatalım 👋

twitter.com

