Flörtünü Konsere Davet Edip Biletini Almayan Kişi Beyinlerimizi Yaktı
İlk buluşma, son buluşma, herhangi bir buluşma diye ilişkilere dair pek çok polemiğe şahit oluyoruz. 'Hesabı kadın mı öder erkek mi?', 'İlk buluşmada nereye götürülür?' gibi sorular özellikle sosyal medyayla birlikte daha fazla kişi tarafından tartışılıyor.
Bu seferki polemik ise bambaşka bir konu. İsmi konmamış ilişki kuralları gereği buluşma organizasyonunu yapan kişinin o etkinliğin biletlerini alması gerekirken karşı taraf biraz cimrilik yapmış. O mesajın ortaya çıkması da timeline'da epey konuşuldu.
İlk paylaşım bir şikayet ve serzeniş üzerineydi.
Tabii mesajlaşmanın bomba kısmı ise şuydu...
O diyalog büyük tepki çekti.
Siz ne düşünüyorsunuz?
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
