Flörtünü Konsere Davet Edip Biletini Almayan Kişi Beyinlerimizi Yaktı

Flörtünü Konsere Davet Edip Biletini Almayan Kişi Beyinlerimizi Yaktı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
10.10.2025 - 15:39

İlk buluşma, son buluşma, herhangi bir buluşma diye ilişkilere dair pek çok polemiğe şahit oluyoruz. 'Hesabı kadın mı öder erkek mi?', 'İlk buluşmada nereye götürülür?' gibi sorular özellikle sosyal medyayla birlikte daha fazla kişi tarafından tartışılıyor.

Bu seferki polemik ise bambaşka bir konu. İsmi konmamış ilişki kuralları gereği buluşma organizasyonunu yapan kişinin o etkinliğin biletlerini alması gerekirken karşı taraf biraz cimrilik yapmış. O mesajın ortaya çıkması da timeline'da epey konuşuldu.

İlk paylaşım bir şikayet ve serzeniş üzerineydi.

Tabii mesajlaşmanın bomba kısmı ise şuydu...

Karşı taraf flörtünü konsere davet etti etmesine... Ancak bileti sadece kendisi için almıştı. Tabii kolaylık olsun diye link de atmıştı.

O diyalog büyük tepki çekti.

Siz ne düşünüyorsunuz?

