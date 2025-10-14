Bu Sefer Konum Moda Sahili: Performatif Erkek Yarışması Bilkent'ten Sonra Moda Sahili'ne Taşındı
Üniversite kampüslerinden sosyal medyaya taşan tartışmalı yarışmalar zinciri devam ediyor. Bilkent Üniversitesi’nde gündem olan “Performatif Erkek” etkinliği, sahte feminist tavır takınan erkekleri öne çıkaran konseptiyle Moda Sahili’nde de gerçekleştirildi. Etkinlik sosyal medyada tepkilerin odağı haline geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Geçtiğimiz günlerde Bilkent'te düzenlenen Performatif Erkek yarışması gündem olmuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Moda sahilinde de aynı konseptte bir yarışma düzenlendi.
Onlarca kişi alana toplanarak seçmeye başladı.
Yorumlar gecikmedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Siz neler düşünüyorsunuz?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın