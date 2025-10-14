onedio
Bu Sefer Konum Moda Sahili: Performatif Erkek Yarışması Bilkent'ten Sonra Moda Sahili'ne Taşındı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
14.10.2025 - 11:44

Üniversite kampüslerinden sosyal medyaya taşan tartışmalı yarışmalar zinciri devam ediyor. Bilkent Üniversitesi’nde gündem olan “Performatif Erkek” etkinliği, sahte feminist tavır takınan erkekleri öne çıkaran konseptiyle Moda Sahili’nde de gerçekleştirildi. Etkinlik sosyal medyada tepkilerin odağı haline geldi.

Geçtiğimiz günlerde Bilkent'te düzenlenen Performatif Erkek yarışması gündem olmuştu.

Performatif erkek kadınların beğenisini kazanmak için sahte feminist tavır takınan erkeklere deniyor.

Moda sahilinde de aynı konseptte bir yarışma düzenlendi.

Onlarca kişi alana toplanarak seçmeye başladı.

Yorumlar gecikmedi.

Siz neler düşünüyorsunuz?

Siz neler düşünüyorsunuz?
Yorumlarda buluşalım!

Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
