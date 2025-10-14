onedio
İyilikleriyle Başlarına Dert Açıyorlar: Asla “Hayır” Diyemeyen 6 Burç

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
14.10.2025 - 09:01

Astrolojiye göre bazı burçlar, insan ilişkilerinde fazla anlayışlı ve fedakâr davranabiliyor. Empatileri güçlü olduğu için başkalarının isteklerini geri çeviremiyor, kendi ihtiyaçlarını hep ikinci plana atıyorlar. Bu durum zamanla onları yoran bir döngüye dönüşüyor. İşte “hayır” demekte en çok zorlanan, iyi niyetleriyle tanınan o 6 burç...

Balık Burcu

Zodyak’ın en duygusal burcu olan Balık, başkalarının dertlerini kendi sorunu gibi hisseder. “Hayır” demek onun için vicdan azabı demektir. İnsanlara yardım etmediğinde kötü bir şey yapıyormuş gibi hisseder. Bu da çoğu zaman iyi niyetinin suistimal edilmesine yol açar.

Terazi Burcu

Uyumun ve barışın temsilcisi Terazi, kimseyle tartışmak istemez. Karşısındaki üzülmesin diye kendi isteklerini ikinci plana atar. Herkese “tabii ki olur” derken, içten içe hayır diyemediği için sık sık yorgun düşer.

Yengeç Burcu

Koruyucu ve sevdiklerine bağlı bir burç olan Yengeç, “hayır” kelimesini sevgiye aykırı görür. Ailesi veya arkadaşları bir şey istediğinde, kendi planlarını bir kenara bırakıp hemen yardıma koşar. Ancak bu fedakârlık, bazen duygusal tükenmişliğe neden olabilir.

Başak Burcu

Mükemmeliyetçi yapısıyla her işi en iyi şekilde yapmak isteyen Başak, yardım tekliflerini geri çeviremez. Birine destek olma fırsatı gördüğünde, kendi işini bırakıp oraya yönelir. Fakat her şeyi kontrol etme isteği yüzünden kendini fazlasıyla yorar.

Boğa Burcu

Sadık ve güvenilir bir burç olan Boğa, yakın çevresine olan bağlılığı nedeniyle “hayır” demekte zorlanır. Özellikle sevdikleri söz konusu olduğunda, kendi konfor alanını bozmaktan çekinmez. Ancak bu durum, bazen onun iyi niyetinin sorgulanmasına neden olabilir.

İkizler Burcu

Sosyal ilişkilerde dengeyi korumak isteyen İkizler, kimseyle arasını bozmak istemediği için çoğu zaman “evet” der. Fakat aynı anda birçok şeye söz verdiğinde, bunların altından kalkmakta zorlanır. Sonunda hem kendini hem de çevresini yıpratabilir.

