Android Kullanıcıları İçin Geri Sayım Başladı: 15 Ekim’den Sonra Tüm Uygulama Simgeleri Yenileniyor

Şu anda uygulama simgeleri markaların kendi renk ve tasarım dilini yansıtıyor. Artık bu durum değişiyor. Sözcü'nün haberine göre, kullanıcıların seçtiği tema ve renk paletine uyum sağlayacak simgeler, telefon ekranınızda daha tutarlı ve estetik bir görünüm oluşturacak.

Örneğin, yeşil tonlarında bir tema seçtiyseniz, Instagram, WhatsApp veya bankacılık uygulamalarınızın ikonları da otomatik olarak yeşile bürünecek. Monokrom bir tema tercih ederseniz, tüm simgeler siyah-beyaz hale gelecek. Tüm bu değişiklikler, kullanıcının ekstra ayar yapmasına gerek kalmadan uygulanacak.

Geliştiriciler için son tarih ve yaptırımlar

Aslında “temalı simgeler” Android 13 ile birlikte sunuluyordu, fakat kullanımı isteğe bağlıydı. Google artık bunu standart haline getiriyor ve 15 Ekim’e kadar tüm uygulamaların bu desteği eklemesini şart koşuyor.

Kurala uymayan uygulamalar, Play Store’dan kaldırılma riskiyle karşı karşıya. Geliştiriciler, markalarının simge kimliğini koruyarak tek renkli bir versiyon hazırlamak zorunda olacak.

Bu adım, Android kullanıcılarına daha uyumlu ve görsel olarak hoş bir ana ekran deneyimi sunarken, geliştiriciler için de yeni bir sorumluluk anlamına geliyor.