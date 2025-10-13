onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Türk Hava Yolları, Dünyanın En Büyük 9. Filosu Arasına Girdi

Türk Hava Yolları, Dünyanın En Büyük 9. Filosu Arasına Girdi

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
13.10.2025 - 23:04

Türk Hava Yolları, filosundaki uçak sayısını 500’ün üzerine çıkararak dünya havacılığında önemli bir kilometre taşına ulaştı. 2003’te 65 uçakla 35. sırada yer alan THY, bugün 500’ün üzerinde uçakla dünyanın en büyük 9. havayolu konumuna yükseldi.

Kaynak: https://havasosyalmedya.com/turk-hava...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türk Hava Yolları, filosundaki uçak sayısını 500’ün üzerine çıkararak küresel ölçekte en büyük 9. havayolu olmayı başardı.

Türk Hava Yolları, filosundaki uçak sayısını 500’ün üzerine çıkararak küresel ölçekte en büyük 9. havayolu olmayı başardı.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Bu sene 500 uçağa sahip bir havayolu oluyoruz. 2003’te 65 uçaklık bir filo ile dünyada 35. sıradaydık. Bugün 500 uçak ile 9. sıradayız. 2033’te 813 uçağa ulaşarak dünyanın ilk 5 havayolu arasında yer alacağız.” ifadelerini kullandı.

Paylaşılan verilere göre THY, 2003’te 65 uçaktan oluşan filosunu 2024 itibarıyla 492 uçağa çıkardı. 2025’te 500’ü aşması beklenen filo, 2033 yılı hedefinde 813 uçağa ulaşarak dünyanın en büyük beş filosundan biri olmayı amaçlıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın