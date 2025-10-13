Türk Hava Yolları, Dünyanın En Büyük 9. Filosu Arasına Girdi

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Bu sene 500 uçağa sahip bir havayolu oluyoruz. 2003’te 65 uçaklık bir filo ile dünyada 35. sıradaydık. Bugün 500 uçak ile 9. sıradayız. 2033’te 813 uçağa ulaşarak dünyanın ilk 5 havayolu arasında yer alacağız.” ifadelerini kullandı.

Paylaşılan verilere göre THY, 2003’te 65 uçaktan oluşan filosunu 2024 itibarıyla 492 uçağa çıkardı. 2025’te 500’ü aşması beklenen filo, 2033 yılı hedefinde 813 uçağa ulaşarak dünyanın en büyük beş filosundan biri olmayı amaçlıyor.