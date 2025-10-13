Türk Hava Yolları, Dünyanın En Büyük 9. Filosu Arasına Girdi
Türk Hava Yolları, filosundaki uçak sayısını 500’ün üzerine çıkararak dünya havacılığında önemli bir kilometre taşına ulaştı. 2003’te 65 uçakla 35. sırada yer alan THY, bugün 500’ün üzerinde uçakla dünyanın en büyük 9. havayolu konumuna yükseldi.
