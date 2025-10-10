Forbes Dünyanın En İyi İşverenlerini Açıkladı! Türkiye'den Tam 6 Şirket Var
Forbes ile Statista ortak çalışması bu yıl 50’den fazla ülkeden 300 binden fazla çalışanla yapıldı. Değerlendirme tavsiye eğilimi ve kariyer imkanı gibi ölçütlere dayandı. Microsoft ikinci yıl üst üste birinci oldu. Delta Air Lines ikinci sıraya yerleşti Alphabet üçüncü oldu. Türkiye’den altı şirket listeye girdi Sabancı Holding 51’inci sırayla Türkiye birincisi oldu.
Forbes’un listesi nasıl belirlendi?
Türkiye’den altı şirket listeye girdi.
İlk 10 şirket ise şöyle 👇🏻
