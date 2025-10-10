onedio
Forbes Dünyanın En İyi İşverenlerini Açıkladı! Türkiye'den Tam 6 Şirket Var

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
10.10.2025 - 13:06

Forbes ile Statista ortak çalışması bu yıl 50’den fazla ülkeden 300 binden fazla çalışanla yapıldı. Değerlendirme tavsiye eğilimi ve kariyer imkanı gibi ölçütlere dayandı. Microsoft ikinci yıl üst üste birinci oldu. Delta Air Lines ikinci sıraya yerleşti Alphabet üçüncü oldu. Türkiye’den altı şirket listeye girdi Sabancı Holding 51’inci sırayla Türkiye birincisi oldu.

Forbes’un listesi nasıl belirlendi?

Katılımcılar, mevcut ve geçmiş işverenlerini ailelerine veya arkadaşlarına tavsiye etme olasılıklarını değerlendirerek puanlama yaptı. Bunun yanında maaş olanakları, çalışma koşulları ve kurum kültürü gibi faktörler de araştırmanın kapsamına alındı. En yüksek ortalamayı alan 900 şirket, 2025 listesine girmeye hak kazandı.

Listenin ilk beşinde üç teknoloji devi dikkat çekti. Microsoft ikinci kez zirvedeki yerini korurken, Alphabet üçüncü, Adobe ise dördüncü oldu. Havayolu şirketi Delta Air Lines ikinci sırada, otomotiv devi BMW Group ise beşinci sırada yer aldı.

Türkiye’den altı şirket listeye girdi.

Forbes’un listesinde Türkiye’den altı şirket bulunuyor. 51’inci sırada yer alan Sabancı Holding, 144 basamak birden yükselerek Türkiye’nin en iyi işvereni oldu. Türkiye’den listeye giren diğer şirketler ise şöyle:

Sabancı Holding, geçtiğimiz aylarda TIME dergisinin 'Dünyanın En İyi Şirketleri' listesinde de 131’inci sırada yer alarak başarısını bir kez daha pekiştirmişti.

İlk 10 şirket ise şöyle 👇🏻

Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
