Forbes Dünyanın En İyi İşverenlerini Açıkladı! Türkiye'den Tam 6 Şirket Var

Katılımcılar, mevcut ve geçmiş işverenlerini ailelerine veya arkadaşlarına tavsiye etme olasılıklarını değerlendirerek puanlama yaptı. Bunun yanında maaş olanakları, çalışma koşulları ve kurum kültürü gibi faktörler de araştırmanın kapsamına alındı. En yüksek ortalamayı alan 900 şirket, 2025 listesine girmeye hak kazandı.

Listenin ilk beşinde üç teknoloji devi dikkat çekti. Microsoft ikinci kez zirvedeki yerini korurken, Alphabet üçüncü, Adobe ise dördüncü oldu. Havayolu şirketi Delta Air Lines ikinci sırada, otomotiv devi BMW Group ise beşinci sırada yer aldı.