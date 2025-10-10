onedio
Listede Yok Yok! Time Dergisi 2025'in En İyi Buluşlarını Seçti

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
10.10.2025

Amerikan dergisi TIME, her yıl merakla beklenen 'Yılın En İyi Buluşları' listesini yayımladı. 2025 listesinde bu kez 300 farklı ürün yer aldı. Teknoloji devlerinden çevre dostu girişimlere kadar pek çok alandan inovasyon öne çıktı. İnsansı robotlar, yapay zeka modelleri, yeni nesil bataryalar ve sağlık teknolojileri bu yılın dikkat çekenleri oldu.

2025 listesinde robotik alanındaki atılımlar dikkat çekti.

Figure AI tarafından geliştirilen insansı robot Figure 03, ev işlerini yapabilme potansiyeliyle öne çıktı. Çamaşır katlayabiliyor, bulaşık makinesini doldurabiliyor, ancak hala insan yardımı gerektiriyor. Şirket, bu robotları gelecekte hem evlerde hem de üretim hatlarında çalıştırmayı hedefliyor. 

Robotik tarafta bir diğer çarpıcı gelişme Çinli Unitree Robotics’ten geldi. Unitree R1, 26 eklemli yapısıyla koşabiliyor, boks yapabiliyor, hatta takla bile atabiliyor. TIME dergisi bu modeli, 'bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi görünen insan benzeri robotların gerçeğe dönüşmüş hali' olarak tanımladı.

Yapay zeka alanında bu yılın yıldızı Çinli girişim DeepSeek oldu!

Geliştirdikleri R1 modeli, sadece 6 milyon dolarlık bir bütçeyle, dev teknoloji şirketlerinin milyar dolarlık yatırımlarıyla yarışacak seviyede bir sistem ortaya koydu. TIME, bu buluşu “Yapay zeka dünyasında yankılanan ilk büyük atılım” olarak tanımladı.

Sağlık alanında öne çıkan buluşlar da oldu. Avustralya merkezli CSIRO’nun geliştirdiği Asparagopsis adlı yem takviyesi listeye girdi. Deniz yosunundan üretilen bu takviye, çiftlik hayvanlarının neden olduğu metan salımını yüzde 80’e kadar azaltabiliyor. Uzmanlar, bu buluşun iklim değişikliğiyle mücadelede dev bir adım olduğunu belirtiyor.

TIME’ın 2025 listesinde dikkat çeken diğer yenilikler arasında teknoloji dünyasının öncüleri de yer aldı.

Huawei’nin Pura 80 Ultra modeli, Apple’ın AirPods Pro 3 kulaklıkları ve Microsoft’un geliştirdiği Hollow Core Fiber teknolojisi de listede yerini aldı. Ayrıca Nike Hyperboot spor ayakkabısı, dolaşımı artırarak sakatlanma riskini azaltan teknolojisiyle dergide yer almayı başardı.

Listenin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

