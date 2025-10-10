Listede Yok Yok! Time Dergisi 2025'in En İyi Buluşlarını Seçti
Amerikan dergisi TIME, her yıl merakla beklenen 'Yılın En İyi Buluşları' listesini yayımladı. 2025 listesinde bu kez 300 farklı ürün yer aldı. Teknoloji devlerinden çevre dostu girişimlere kadar pek çok alandan inovasyon öne çıktı. İnsansı robotlar, yapay zeka modelleri, yeni nesil bataryalar ve sağlık teknolojileri bu yılın dikkat çekenleri oldu.
2025 listesinde robotik alanındaki atılımlar dikkat çekti.
Yapay zeka alanında bu yılın yıldızı Çinli girişim DeepSeek oldu!
TIME’ın 2025 listesinde dikkat çeken diğer yenilikler arasında teknoloji dünyasının öncüleri de yer aldı.
