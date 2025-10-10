Listede Yok Yok! Time Dergisi 2025'in En İyi Buluşlarını Seçti

Figure AI tarafından geliştirilen insansı robot Figure 03, ev işlerini yapabilme potansiyeliyle öne çıktı. Çamaşır katlayabiliyor, bulaşık makinesini doldurabiliyor, ancak hala insan yardımı gerektiriyor. Şirket, bu robotları gelecekte hem evlerde hem de üretim hatlarında çalıştırmayı hedefliyor.

Robotik tarafta bir diğer çarpıcı gelişme Çinli Unitree Robotics’ten geldi. Unitree R1, 26 eklemli yapısıyla koşabiliyor, boks yapabiliyor, hatta takla bile atabiliyor. TIME dergisi bu modeli, 'bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi görünen insan benzeri robotların gerçeğe dönüşmüş hali' olarak tanımladı.