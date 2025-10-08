Google’dan Üniversitelilere Dev Jest: AI Pro Paketi 1 Yıl Ücretsiz Oldu!
Google, üniversite öğrencilerini sevindirecek bir haberle geldi. Şirket, Gemini Pro modelini de kapsayan AI Pro abonelik paketini Türkiye’deki üniversite öğrencilerine ücretsiz hale getirdi. Normalde aylık 719,99 TL olan paket, 1 yıl boyunca hiçbir ücret ödemeden kullanılabilecek.
Peki kimler başvurabilir, kampanyadan nasıl yararlanılır? Gelin bakalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Google, aylık ücreti 719,99 TL olan AI Pro planını Türkiye’deki üniversiteliler için 1 yıl boyunca ücretsiz yaptı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte Google Türkiye'nin resmi paylaşımı 👇🏻
Peki kampanyadan nasıl yararlanılır?
Kimler başvurabilir, kampanya ne zaman sona eriyor?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın