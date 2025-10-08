onedio
Google’dan Üniversitelilere Dev Jest: AI Pro Paketi 1 Yıl Ücretsiz Oldu!

Gökçe Cici
08.10.2025 - 12:22

Google, üniversite öğrencilerini sevindirecek bir haberle geldi. Şirket, Gemini Pro modelini de kapsayan AI Pro abonelik paketini Türkiye’deki üniversite öğrencilerine ücretsiz hale getirdi. Normalde aylık 719,99 TL olan paket, 1 yıl boyunca hiçbir ücret ödemeden kullanılabilecek.

Peki kimler başvurabilir, kampanyadan nasıl yararlanılır? Gelin bakalım!

Google, aylık ücreti 719,99 TL olan AI Pro planını Türkiye’deki üniversiteliler için 1 yıl boyunca ücretsiz yaptı.

18 yaşını doldurmuş öğrenciler artık bu pakete hiçbir ücret ödemeden ulaşabiliyor.

Bu fırsatla öğrenciler, Gemini 2.5 Pro ve Veo 3 gibi güçlü yapay zeka araçlarını rahatça kullanabilecek. Üstelik Gmail, Dokümanlar, Drive ve Fotoğraflar gibi uygulamalarda 2 TB depolama alanı da pakete dahil!

İşte Google Türkiye'nin resmi paylaşımı 👇🏻

Peki kampanyadan nasıl yararlanılır?

  • Google AI sayfasına giriş yapın.

  • 'Öğrenciler için ücretsiz' kısmına tıklayın.

  • 'Uygunluk durumunuzu doğrulayın' kısmına basarak doğrulama adımlarını tamamlayın. Bu adımda öğrenci belgesi veya üniversite e-posta adresinizi girmeniz gerekebilir.

  • Hesabınız kontrol edildikten sonra geçerli ödeme yöntemi girin. İşlem tamamlandığında hesabınız, otomatik olarak 1 yıl boyunca ücretsiz AI Pro planına sahip olacak.

Kimler başvurabilir, kampanya ne zaman sona eriyor?

Kampanyadan yalnızca Türkiye'de okuyan 18 yaş ve üzeri üniversite öğrencileri faydalanabiliyor. Ayrıca kampanyanın 9 Aralık 2025 tarihine kadar geçerli olduğunun da altını çizelim. 

Geç kalmak istemiyorsanız bir an önce başvurunuzu yapın deriz!

