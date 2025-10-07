Şehirlerdeki Çoğu Güvercinin Ayağı Neden Yaralı Ya da Parmağı Eksik?

Fransa’daki Ekoloji ve Koruma Bilimleri Merkezi’nden araştırmacılar, şehir güvercinlerinin neden bu kadar sık ayak deformasyonu yaşadığını incelemek için 46 farklı noktada gözlem yaptı. Araştırma Biological Conservation dergisinde yayımlandı ve sonuçlar oldukça çarpıcıydı.

Toplamda incelenen yetişkin güvercinlerin yüzde 20’sinin parmaklarında eksilme veya yara izi vardı. Ancak ilginç olan, bunun hastalıklardan kaynaklanmadığının anlaşılmasıydı. Önceki bazı çalışmalar, koyu renkli tüyleri olan güvercinlerin bağışıklık sistemlerinin daha güçlü olduğunu gösteriyordu. Eğer bu durum enfeksiyonlardan kaynaklansaydı, açık renkli güvercinlerin daha çok etkilenmesi gerekirdi. Ancak hem açık hem de koyu renkli güvercinlerde aynı oranda tahribat görülüyordu.

Ayrıca tek ayağı yaralı olan kuşların diğer ayağında hiçbir hasar görülmemesi, enfeksiyon ihtimalini neredeyse tamamen ortadan kaldırdı. Tüm bulgular, bu yaralanmaların dışsal yani insan kaynaklı bir sebepten meydana geldiğini gösterdi.