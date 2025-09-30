Dünyanın En Uzak ve Kanunsuz Şehri: Bir YouTuber Yaşadıklarını Anlattı

Ancak bu yüksekliğin getirdiği zorlukların yanı sıra şehir, altın madenleriyle de dikkat çekiyor. Buraya gelen işçiler, 30 gün boyunca hiçbir ücret almadan çalışıyor ve yalnızca bir gün buldukları altını kendilerine ayırabiliyor.

Şehri ziyaret eden belgeselci, burayı “en gergin, en tehlikeli yerlerden biri” olarak tanımladı. Sokaklarda sık sık kavgalar çıktığını, hatta bazı yerel halkın kısa süre önce birinin vurularak öldürüldüğünü söylediğini aktardı. Yüksek rakım nedeniyle nefes almak bile zorlaşırken, on binlerce insanın burada hayatta kalmaya çalışması şehrin çelişkili yanını ortaya koyuyor.