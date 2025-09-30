onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Dünyanın En Uzak ve Kanunsuz Şehri: Bir YouTuber Yaşadıklarını Anlattı

Dünyanın En Uzak ve Kanunsuz Şehri: Bir YouTuber Yaşadıklarını Anlattı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
30.09.2025 - 19:36

Peru’nun dağlarında, 5.000 metrenin üzerinde La Rinconada adında bir şehir var. Burası dünyanın en yüksek rakımlı yerleşim yeri olarak biliniyor. Ancak şehrin ünü sadece yüksekliğiyle sınırlı değil. Ziyaret edenlerin anlattıklarına göre La Rinconada, kanunsuz yapısıyla oldukça tehlikeli bir yer. Yine de on binlerce insan burada yaşamını sürdürüyor. İşte bir YouTuber’ın belgelerine yansıyan çarpıcı detaylar...

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

La Rinconada, rakımı nedeniyle dünyanın en yüksek sürekli yerleşim yeri olarak biliniyor.

La Rinconada, rakımı nedeniyle dünyanın en yüksek sürekli yerleşim yeri olarak biliniyor.

Ancak bu yüksekliğin getirdiği zorlukların yanı sıra şehir, altın madenleriyle de dikkat çekiyor. Buraya gelen işçiler, 30 gün boyunca hiçbir ücret almadan çalışıyor ve yalnızca bir gün buldukları altını kendilerine ayırabiliyor.

Şehri ziyaret eden belgeselci, burayı “en gergin, en tehlikeli yerlerden biri” olarak tanımladı. Sokaklarda sık sık kavgalar çıktığını, hatta bazı yerel halkın kısa süre önce birinin vurularak öldürüldüğünü söylediğini aktardı. Yüksek rakım nedeniyle nefes almak bile zorlaşırken, on binlerce insanın burada hayatta kalmaya çalışması şehrin çelişkili yanını ortaya koyuyor.

YouTuber'a verilen en önemli uyarılardan biri, "Gece dışarı çıkmayın" oldu.

YouTuber'a verilen en önemli uyarılardan biri, "Gece dışarı çıkmayın" oldu.

Güneş battığında La Rinconada’nın atmosferi tamamen değişiyor. Belgesel ekibi geceleri silah sesleri, bağırışlar ve kavgaların eksik olmadığını kaydetti. Kameraman, gece görüntü almaya çalışırken birinin saldırısına uğramaktan son anda kurtuldu.

Sabah olduğunda bile manzara değişmiyordu. Belgeselci, yalnızca yarım saatte otelinin penceresinden üç farklı kavga izlediğini söyledi. Sokaklarda yaşanan şiddet, şehrin kanunsuz ününü doğrular nitelikteydi. Yine de belgeselcinin karşılaştığı pek çok yerli, yardımsever ve misafirperver davranmıştı.

La Rinconada’nın en dikkat çeken sorunlarından biri de çöpler.

La Rinconada’nın en dikkat çeken sorunlarından biri de çöpler.

Şehri ziyaret eden bir başka YouTuber, her yerin dağ gibi birikmiş çöp yığınlarıyla dolu olduğunu anlattı. Zorlu yaşam koşulları altında çalışan madenciler günde 10 ila 12 saat boyunca altın için uğraşıyor. Çoğu için bu hayattan kurtulmanın tek yolu ise alkol olmuş durumda.

Polisler, şehrin neden bu kadar tehlikeli olduğunu da anlattı. Birçok suçlunun madenci kılığına girerek saklandığını, hırsızlık ve soygun gibi olayların yaygın olduğunu belirttiler. Madendeki alan paylaşımı yüzünden sık sık çatışmalar yaşandığını, kazançların çalındığını söylediler.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın