Çin’in 500 Milyon Dolarlık Devasa Buz Şehri: Sadece 2 Ay Duruyor!

O tarihten bu yana giderek büyüyerek dünyanın en büyük kış festivallerinden biri haline geldi. Festivalin kalbi Zhaolin Park’ta atıyor. Burada yüzlerce sanatçının işlediği buz heykelleri, ışıklarla süslenerek devasa bir buz sarayına dönüştürülüyor. Gündüzleri dev heykellerin detaylarını görmek mümkünken, akşamları rengarenk ışıklandırmalar şehri resmen masal diyarlarından fırlamış bir yere çeviriyor.

Sadece heykeller değil, festival boyunca kızak yarışları, buz üstünde dans gösterileri ve uluslararası heykel yarışmaları da yapılıyor. Dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçiler, Harbin’de yalnızca iki ay yaşayacak bu buzdan şehri görmeye akın ediyor.