Çin’in 500 Milyon Dolarlık Devasa Buz Şehri: Sadece 2 Ay Duruyor!

Gökçe Cici
26.09.2025 - 13:26

Çin’in kuzeydoğusunda yer alan Harbin, kışın -20 dereceyi bulan soğuklarıyla “Buz Şehri” unvanını hak eden bir yer. Her yıl ocak ayında başlayan Harbin Uluslararası Buz ve Kar Festivali, şehri adeta masalsı diyara dönüştürüyor. Yarım milyar dolara mal olan buzdan şehir, dünyanın dört bir yanından gelen sanatçıların elinden çıkma dev heykellerle süsleniyor. Ancak bütün bu ihtişam sadece iki ay boyunca ayakta kalabiliyor.

Kaynak 1, Kaynak 2

Heilongjiang eyaletinin başkenti olan Harbin, sert kışlarıyla ünlü.

Ortalama kış sıcaklığı -16,8 °C ve şehrin en büyük özelliği uzun, karla kaplı kışlara sahip olması. Songhua Nehri’nin kıyısında yer alan kent, Rusya’ya yakınlığı nedeniyle tarihi boyunca yoğun Rus etkisi altında kalmış. Sokaklardaki mimariden restoranlardaki votkaya kadar bu etkiyi görmek mümkün.

Soğuk iklim, Harbin’e bambaşka bir kimlik kazandırıyor. Kışın donan Songhua Nehri üzerinde kızakla kaymak, buzdan kayıklara binmek ya da ışıl ışıl buz heykellerini izlemek şehri özel kılıyor. Şehrin neredeyse tüm yaşamı, buz ve karla iç içe geçiyor.

Her yıl 5 Ocak’ta başlayan festival, ilk kez 1985’te düzenlendi.

O tarihten bu yana giderek büyüyerek dünyanın en büyük kış festivallerinden biri haline geldi. Festivalin kalbi Zhaolin Park’ta atıyor. Burada yüzlerce sanatçının işlediği buz heykelleri, ışıklarla süslenerek devasa bir buz sarayına dönüştürülüyor. Gündüzleri dev heykellerin detaylarını görmek mümkünken, akşamları rengarenk ışıklandırmalar şehri resmen masal diyarlarından fırlamış bir yere çeviriyor.

Sadece heykeller değil, festival boyunca kızak yarışları, buz üstünde dans gösterileri ve uluslararası heykel yarışmaları da yapılıyor. Dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçiler, Harbin’de yalnızca iki ay yaşayacak bu buzdan şehri görmeye akın ediyor.

Tüm bu görkemli yapıların maliyeti yaklaşık 500 milyon doları buluyor.

Binlerce ton buz ve kar kullanılarak yapılan heykeller, saraylar ve dev yapılar sadece iki ay boyunca ziyaret edilebiliyor. Mart ayı geldiğinde hava sıcaklıkları yükseliyor ve koca şehir eriyip yok oluyor.

Her yıl yeniden inşa edilmesine rağmen, Harbin Buz ve Kar Festivali dünyanın en çok ilgi gören etkinliklerinden biri olmaya devam ediyor. Çünkü kimse iki ay ömrü olan bu masalsı şehri görme fırsatını kaçırmak istemiyor.

Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
