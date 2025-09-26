Çin’in 500 Milyon Dolarlık Devasa Buz Şehri: Sadece 2 Ay Duruyor!
Çin’in kuzeydoğusunda yer alan Harbin, kışın -20 dereceyi bulan soğuklarıyla “Buz Şehri” unvanını hak eden bir yer. Her yıl ocak ayında başlayan Harbin Uluslararası Buz ve Kar Festivali, şehri adeta masalsı diyara dönüştürüyor. Yarım milyar dolara mal olan buzdan şehir, dünyanın dört bir yanından gelen sanatçıların elinden çıkma dev heykellerle süsleniyor. Ancak bütün bu ihtişam sadece iki ay boyunca ayakta kalabiliyor.
Heilongjiang eyaletinin başkenti olan Harbin, sert kışlarıyla ünlü.
Her yıl 5 Ocak’ta başlayan festival, ilk kez 1985’te düzenlendi.
Tüm bu görkemli yapıların maliyeti yaklaşık 500 milyon doları buluyor.
