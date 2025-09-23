onedio
X’te Zaman Zaman Gündem Olan Zeki Paşa Yalısı Kime Ait?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
23.09.2025 - 20:39

Aşk-ı Memnu, Ezel ve Çalıkuşu gibi Türk dizilerinden aşina olduğumuz Zeki Paşa Yalısı, zaman zaman X'te çok konuşuluyor biliyorsunuz ki. Senelerdir yalıda hem kimin oturduğunu hem de değerini pek merak eden kullanıcıları sevindirecek bir içerikle geldik! 

İşin ilginci, yıllardır kimse içinde yaşamıyor ama sürekli gündem olmayı başarıyor. Gelin dudak uçuklattıracak derecedeki güzelliğiyle, pek çok kişiye Boğaz manzaralı ev hayali kurdurtmuş bu yalının tarihine bakalım...

Her gördüğümüzde hepimizin aklından aynı soru geçiyor... Nedir bu evin değeri? Ona gelmeden önce tarihine göz atalım.

Yalı, aslında 19. yüzyılda Sultan II. Abdülhamid’in paşalarından Tophane Müşiri Zeki Paşa için inşa edildi. Mimar da İstanbul’un simge yapılarında imzası olan Alexandre Vallaury. Yani öyle sıradan bir yapı değil, tam anlamıyla tarihin içine kazınmış bir eser.

Yapı, yıllardır ihtişamıyla dillerden düşmüyor desek yeridir.

Tam dört katlı, 2.500 metrekarelik dev bir konak. İçinde 23 oda, 5 salon ve 8 banyo var. Tavan yüksekliği, işlemeli ahşap detayları, mermer şömineleri ve altın varaklı tavan süslemeleriyle tam bir Osmanlı aristokrat hayatını yansıtıyor. 

İçeride ise geleneksel Türk tavan işlemeleriyle Osmanlı zarafeti kendini belli ediyor. Terasları, bahçesi ve denize sıfır konumu da cabası.

Kimler geldi, kimler geçti...

Zeki Paşa’nın ölümünden sonra yalı, sık sık el değiştirdi. Bazen diplomatlar oturdu, bazen iş insanları. 20. yüzyıldan itibaren ise yabancı yatırımcıların ilgisini çekti. Günümüzde en çok anılan isim ise Baştımar Ailesi. Trabzon’un Sürmene ilçesinden çıkan bu köklü aile, Zeki Paşa’nın torunlarından Meliha Baştımar üzerinden mirasla bağlantılı. 

Yalı tek bir kişiye ait değil, mirasçıların hisseli mülkü durumunda. Ama Meliha Baştımar en çok bilinen isim olduğu için yalının sahibi olarak hep onun adı geçiyor. Tahmini değeri 125 milyon dolar civarında, yani Avrupa’da en pahalı konutlar arasında.

İşin en ironik tarafı, Zeki Paşa Yalısı’nda uzun süredir kimse yaşamıyor.

Yalı, boş olmasına rağmen gündemden hiç düşmüyor. Çünkü dizi yapımcıları orayı bol bol kullandı. Aşk-ı Memnu, Ezel, Kurt Seyit ve Şura, Çalıkuşu gibi pek çok dizide sahne olarak karşımıza çıktı. 

Hal böyle olunca halk arasında Türkiye’nin en pahalı film platosu muamelesi görüyor. 

Boğaz’dan geçenler de gözünü ondan alamıyor, sosyal medyada fotoğrafını paylaşmadan duramıyor. Eğer dünya gözüyle ben de bi' kere görmek istiyorum derseniz yalı, Sarıyer ilçesinde Rumeli Hisarı mahallesinde yer alıyor.

