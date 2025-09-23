X’te Zaman Zaman Gündem Olan Zeki Paşa Yalısı Kime Ait?

Aşk-ı Memnu, Ezel ve Çalıkuşu gibi Türk dizilerinden aşina olduğumuz Zeki Paşa Yalısı, zaman zaman X'te çok konuşuluyor biliyorsunuz ki. Senelerdir yalıda hem kimin oturduğunu hem de değerini pek merak eden kullanıcıları sevindirecek bir içerikle geldik!

İşin ilginci, yıllardır kimse içinde yaşamıyor ama sürekli gündem olmayı başarıyor. Gelin dudak uçuklattıracak derecedeki güzelliğiyle, pek çok kişiye Boğaz manzaralı ev hayali kurdurtmuş bu yalının tarihine bakalım...

Kaynak