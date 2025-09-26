Yabancılar Kendi Dillerindeki Diziyi Bile Neden Alt Yazılı İzliyor?

Preply’nin yaptığı ankete göre Amerikalıların yüzde 55’i diyalogları eskisi kadar net duyamadığını söylüyor. Bunun nedenleri arasında televizyonların hoparlör tasarımları, sinema salonlarına uygun yapılan ses miksajının evlere uyarlanırken bozulması ve yüksek arka plan müzikleri var. Katılımcıların yüzde 78’i diyalogların müzik tarafından bastırıldığını dile getiriyor.

Ayrıca oyuncuların geçmişe göre daha hızlı konuşması da bu sorunu büyütüyor. Sesleri tam olarak anlamakta zorlanan izleyici için alt yazı açmak, artık neredeyse refleks haline gelmiş durumda.