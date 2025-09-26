onedio
Yabancılar Kendi Dillerindeki Diziyi Bile Neden Alt Yazılı İzliyor?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
26.09.2025

Alt yazılar, artık günlük hayatımızın bir parçası haline geldi. Instagram'dan tutun da TikTok'a kadar neredeyse her yerde görmek mümkün. Ancak bizim aksimize yabancılar da alt yazıyı uzun süredir kullanıyor, üstelik kendi dillerinde! Son araştırmalara göre özellikle genç kuşaklar, kendi dillerinde izledikleri dizileri ve filmleri bile alt yazıyla takip ediyor. 

İyi de neden? Gelin bakalım...

Kaynak 1, Kaynak 2

Kendi dilleri olabilir ancak sesleri anlamak eskisi kadar kolay değil.

Preply’nin yaptığı ankete göre Amerikalıların yüzde 55’i diyalogları eskisi kadar net duyamadığını söylüyor. Bunun nedenleri arasında televizyonların hoparlör tasarımları, sinema salonlarına uygun yapılan ses miksajının evlere uyarlanırken bozulması ve yüksek arka plan müzikleri var. Katılımcıların yüzde 78’i diyalogların müzik tarafından bastırıldığını dile getiriyor.

Ayrıca oyuncuların geçmişe göre daha hızlı konuşması da bu sorunu büyütüyor. Sesleri tam olarak anlamakta zorlanan izleyici için alt yazı açmak, artık neredeyse refleks haline gelmiş durumda.

Araştırmaya göre alt yazı kullanımının en yaygın ikinci nedeni, anlaşılması zor aksanlar.

İngilizce bilmesine rağmen pek çok kişi, İngiliz ya da İrlanda yapımlarındaki yoğun lehçeleri anlamakta zorlanıyor. 'Love Island' ya da 'Derry Girls' gibi diziler bu duruma en bilinen örneklerden. Bu yüzden alt yazı açmak, izleyiciye güvenli bir alan sunuyor.

Aynı zamanda küresel ölçekte yabancı dilde içeriklerin yükselişi de bu alışkanlığı pekiştiriyor. Squid Game gibi yapımların tüm dünyada popüler hale gelmesi, alt yazıların izleme deneyiminde standart unsur olmasına katkı sağladı. Bir kere alışan izleyici, Amerikan yapımlarını izlerken bile alt yazıyı kapatmaz hale geliyor.

Z kuşağı, alt yazıyı en sık kullanan kuşak olarak öne çıkıyor.

Araştırmaya göre bu grubun yüzde 70’i içeriklerini çoğunlukla alt yazıyla izliyor. Gençler aynı zamanda içerikleri çoğunlukla telefon veya tablet üzerinden, toplu taşıma gibi gürültülü ortamlarda izliyor. 

Araştırmada, Amerikalıların yüzde 57’si kamusal alanda içerik izlediğini söylerken, Z kuşağında bu oran yüzde 74’e çıkıyor. Kötü kulaklıklar ve dış gürültü de işin içine girince, alt yazılar bir seçenek değil, neredeyse zorunluluk haline geliyor.

Araştırmalar, alt yazıların izleme deneyimini olumlu yönde etkilediğini gösteriyor.

Katılımcıların yüzde 74’ü alt yazılar sayesinde hikayeyi daha iyi takip ettiğini, yüzde 68’i ise dikkatinin daha az dağıldığını söylüyor. Ayrıca sahneyi kaçırınca geri sarmak yerine alt yazıyla takip etmek, izleme deneyimini daha akıcı hale getiriyor.

Yine de herkes için aynı derecede faydalı değil. İzleyicilerin yüzde 40’ı alt yazıların dikkati görsel detaylardan çaldığını düşünüyor. Her beş kişiden biri ise alt yazıları faydadan çok dikkat dağıtıcı buluyor. Yani alt yazılar artık milyonlar için vazgeçilmez olsa da tartışması hala süren bir alışkanlık halini almış durumda.

