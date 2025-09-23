Kanuni Sultan Süleyman’ın Kalbi Neden Başka Bir Yerde Gömülü?

Sokollu Mehmed Paşa, ölümün duyulmasının kuşatmayı riske atacağını düşündü. Bu nedenle beden, geçici olarak padişah otağının altına defnedildi. Ancak sıcak iklimde bedenin korunabilmesi için iç organlar çıkarıldı. Misk ve amber kokularıyla işlenen naaş gizlice namazı kılındıktan sonra geçici şekilde gömüldü. Bu durum, kalbin Zigetvar’da bırakılmasının en önemli nedeni oldu.

Tarihi kaynaklara göre Kanuni’nin kalbi ve iç organları Zigetvar Kalesi’ne 3 kilometre uzaklıktaki Turbek Kilisesi’nde toprağa verildi. Macarca’da “türbe” anlamına gelen yapı, zamanla Osmanlı hakimiyeti altındaki halk için ziyaret merkezi haline geldi.

Evliya Çelebi de seyahatnamesinde buradan söz etmişti. Ancak Osmanlı’nın Macaristan’dan çekilmesiyle türbe yıkıldı ve yeri uzun süre kayboldu.