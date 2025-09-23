Kanuni Sultan Süleyman’ın Kalbi Neden Başka Bir Yerde Gömülü?
Osmanlı tarihinin en güçlü padişahlarından Kanuni Sultan Süleyman, 1566’da Zigetvar seferinde vefat etti. Ölümü askerlerden günlerce gizlendi. Naaşı İstanbul’a götürüldü ancak kalbi ve iç organları Macaristan topraklarında kaldı. Yüzyıllar boyunca unutulan bu mezarın yeri yakın dönemde tekrar keşfedildi. Araştırmalar hem Osmanlı hem de Macar tarihi için büyük bir boşluğu doldurdu. İşte tüm detaylar...
Kanuni Sultan Süleyman, 72 yaşında olmasına rağmen 1566’da Avusturya’ya karşı sefere çıktı.
Kanuni’nin naaşı hemen İstanbul’a gönderilemedi.
Yüzyıllar boyunca izi kaybolan türbe, Dr. Norbert Pap’ın çalışmaları ve TİKA’nın desteğiyle yeniden gün yüzüne çıkarılmıştı.
