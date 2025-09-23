onedio
Kanuni Sultan Süleyman’ın Kalbi Neden Başka Bir Yerde Gömülü?

Kanuni Sultan Süleyman'ın Kalbi Neden Başka Bir Yerde Gömülü?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
23.09.2025 - 21:46

Osmanlı tarihinin en güçlü padişahlarından Kanuni Sultan Süleyman, 1566’da Zigetvar seferinde vefat etti. Ölümü askerlerden günlerce gizlendi. Naaşı İstanbul’a götürüldü ancak kalbi ve iç organları Macaristan topraklarında kaldı. Yüzyıllar boyunca unutulan bu mezarın yeri yakın dönemde tekrar keşfedildi. Araştırmalar hem Osmanlı hem de Macar tarihi için büyük bir boşluğu doldurdu. İşte tüm detaylar...

Kaynak 1, Kaynak 2, Kaynak 3

Kanuni Sultan Süleyman, 72 yaşında olmasına rağmen 1566’da Avusturya’ya karşı sefere çıktı.

Kanuni Sultan Süleyman, 72 yaşında olmasına rağmen 1566'da Avusturya'ya karşı sefere çıktı.

Yorgun ve hasta haliyle sefere katıldı ancak savaş sırasında hastalığı ilerledi. 6 Eylül gecesi hayatını kaybettiğinde kale henüz alınmamıştı. Veziriazam Sokollu Mehmed Paşa, askerlerin moralini bozmayacak şekilde padişahın ölümünü gizledi. 

Bedeni, çadırda tutuldu, hatta yatağa bir başkası yatırıldı. Bu sırada organları çıkarılarak geçici olarak defnedildi. Kanuni'nin ölümü, askerlerin moralini sarsmasın diye 42 gün boyunca gizlendi.

Kanuni’nin naaşı hemen İstanbul’a gönderilemedi.

Kanuni'nin naaşı hemen İstanbul'a gönderilemedi.

Sokollu Mehmed Paşa, ölümün duyulmasının kuşatmayı riske atacağını düşündü. Bu nedenle beden, geçici olarak padişah otağının altına defnedildi. Ancak sıcak iklimde bedenin korunabilmesi için iç organlar çıkarıldı. Misk ve amber kokularıyla işlenen naaş gizlice namazı kılındıktan sonra geçici şekilde gömüldü. Bu durum, kalbin Zigetvar’da bırakılmasının en önemli nedeni oldu.

Tarihi kaynaklara göre Kanuni’nin kalbi ve iç organları Zigetvar Kalesi’ne 3 kilometre uzaklıktaki Turbek Kilisesi’nde toprağa verildi. Macarca’da “türbe” anlamına gelen yapı, zamanla Osmanlı hakimiyeti altındaki halk için ziyaret merkezi haline geldi. 

Evliya Çelebi de seyahatnamesinde buradan söz etmişti. Ancak Osmanlı’nın Macaristan’dan çekilmesiyle türbe yıkıldı ve yeri uzun süre kayboldu.

Yüzyıllar boyunca izi kaybolan türbe, Dr. Norbert Pap’ın çalışmaları ve TİKA’nın desteğiyle yeniden gün yüzüne çıkarılmıştı.

Yüzyıllar boyunca izi kaybolan türbe, Dr. Norbert Pap'ın çalışmaları ve TİKA'nın desteğiyle yeniden gün yüzüne çıkarılmıştı.

Üzüm Tepesi’nde yapılan kazılarda türbenin kalıntılarının yanında, Osmanlı döneminde kurulan küçük bir kasabanın izleri de bulundu. Burada bir cami, tekke, kışla ve türbenin olduğu belirlendi.

Roomeo

Padişah da olsan öldüğünde bir hiçsin adamın öldukten sonra yasadığı rezilliğe bakarmısın 🙄

Cemre Tekes

"rezil " bulduğun kısım nedir tam olarak? öyle bir padişah düşün ki 72 yaşında sefere çıksın ve askerleri öldüğünü bilirse demoralize olsun savaş kaybetmesin... Devamını Gör