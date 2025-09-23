onedio
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Tarih
Grönland Buzlarla Kaplı Olmasına Rağmen İsmi Neden "Yeşil Ülke"?

Grönland Buzlarla Kaplı Olmasına Rağmen İsmi Neden "Yeşil Ülke"?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
23.09.2025 - 22:07

Eğer az çok coğrafyaya karşı ilginiz varsa Grönland'ın aslında hiç de ismi gibi yeşil bir ülke olmadığının farkına varmışsınızdır. Grönland buzlarla kaplıyken, İzlanda yemyeşil görünüyor. Üstelik isimleri sanki yer değiştirmiş gibi. Bu durum uzun süredir merak edilen bir konu. Aslında cevabı tarih, kültür ve iklim değişiminde gizli.

Gelin bakalım!

Kaynak 1, Kaynak 2

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Norse geleneğinde bir bölge, keşfedildiğinde görülen ilk özellikleriyle adlandırılırdı.

Norse geleneğinde bir bölge, keşfedildiğinde görülen ilk özellikleriyle adlandırılırdı.

Örneğin Leif Eriksson, Kanada kıyılarında gördüğü yabani üzümlerden dolayı bölgeye “Vinland” adını vermişti. Grönland’ın hikayesi de benzerdi. 982 yılında Erik the Red, adanın güneybatısına ulaştığında bölge bugüne göre çok daha ılıman bir iklime sahipti. 

Yaz aylarında otlaklar yemyeşildi ve bu yüzden “Yeşil Ülke” anlamına gelen “Gröndland” adı yerleşti. O dönemde bu isim, adanın manzarasını gayet doğru yansıtıyordu.

"Peki İzlanda'nın adı neden buzlarla anıldı, tam tersi olması gerekmiyor muydu?" diye düşünmeniz çok doğal.

"Peki İzlanda'nın adı neden buzlarla anıldı, tam tersi olması gerekmiyor muydu?" diye düşünmeniz çok doğal.

lk keşiflerde adaya “Snæland” yani “Karlar Ülkesi” denmişti. Ardından Garðar Svavarosson’un gelişiyle “Garðar’ın Adası” olarak anıldı. Ancak Viking Flóki Vilgerðarson’un yolculuğu dramatik sonuçlandı. Kızı yolculuk sırasında boğuldu, hayvanları açlıktan öldü. 

Umutsuzluğa kapılan Flóki, bir dağa tırmandığında deniz kıyısında buz kütlelerini gördü ve buraya “Iceland” yani “Buz Ülkesi” adını verdi. İlginçtir ki gördüğü buzların çoğu Grönland’dan sürüklenmişti fakat isim çoktan kalıcı hale gelmişti bile...

Tarihsel veriler, M.S. 800 ile 1300 yılları arasında Grönland’ın bugüne kıyasla daha sıcak olduğunu gösteriyor.

Tarihsel veriler, M.S. 800 ile 1300 yılları arasında Grönland’ın bugüne kıyasla daha sıcak olduğunu gösteriyor.

O dönemde tarım yapılabiliyor, hayvancılık destekleniyordu. Fakat 14. yüzyıla gelindiğinde sıcaklıklar düştü, buzullar genişledi ve tarım imkanları azaldı. Norveçli yerleşimciler kolonilerini terk etmek zorunda kaldılar. 

Bugün Grönland’ın yüzde 80’i buzlarla kaplı ancak güneybatısında hala tarım yapılan küçük alanlar mevcut. İzlanda’da ise Gulf Stream sayesinde deniz sıcaklıkları daha yüksek, yazlar yeşil ve canlı geçiyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın