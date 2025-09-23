Grönland Buzlarla Kaplı Olmasına Rağmen İsmi Neden "Yeşil Ülke"?

Örneğin Leif Eriksson, Kanada kıyılarında gördüğü yabani üzümlerden dolayı bölgeye “Vinland” adını vermişti. Grönland’ın hikayesi de benzerdi. 982 yılında Erik the Red, adanın güneybatısına ulaştığında bölge bugüne göre çok daha ılıman bir iklime sahipti.

Yaz aylarında otlaklar yemyeşildi ve bu yüzden “Yeşil Ülke” anlamına gelen “Gröndland” adı yerleşti. O dönemde bu isim, adanın manzarasını gayet doğru yansıtıyordu.