İnternetin En Gizemli Zeka Testi: Cicada 3301’in Çözülemeyen Şifreleri

İnternetin En Gizemli Zeka Testi: Cicada 3301’in Çözülemeyen Şifreleri

20.09.2025 - 11:12

2012 yılının bir sabahında 4chan’da paylaşılan tek bir görsel tüm internetin gündemine oturdu. Görselin içinde gizli mesajlar keşfedildi. Şifreler çözüldükçe yeni ipuçları ortaya çıktı. Katılımcılar dünyanın farklı noktalarına yönlendirildi. Bu gizemli bulmaca, Cicada 3301 adıyla tarihe geçti. Hala kim tarafından ve ne amaçla hazırlandığı bilinmiyor.

4 Ocak 2012’de 4chan’da paylaşılan görsel, sıradan görünse de içinde gizli mesajlar barındırıyordu.

Görsel bir metin düzenleyiciyle açıldığında başka bir bağlantıya yönlendiren kodlar ortaya çıktı. Bu bağlantı, Outguess adlı yazılımla çözülebilecek gizli bilgiler içeriyordu. Oradan ulaşılan subreddit, bir kitap ve telefon numarası ipucu verdi. 

Telefonu arayanlar, “3301” imzasıyla kaydedilmiş bir sesli mesajla karşılaştı. Bu mesajda üç asal sayının ipucu veriliyordu: 503, 509 ve 3301. Çarpıldığında çıkan sayı 845145127.com adresine götürüyordu. Sitede bir sayaç vardı ve sayaç dolunca dünya çapında 14 farklı koordinat paylaşıldı.

Paylaşılan koordinatlar ABD, İspanya, Rusya, Japonya, Polonya ve Fransa gibi ülkelerdeydi.

Bu noktalarda elektrik direklerine ve duvarlara yapıştırılmış QR kodları bulundu. Kodlar yeni şifreleri açtı ve sadece hızlı ilerleyenler gizli bir internet sitesine girmeye hak kazandı. Ancak site kısa sürede kapanarak “Biz takipçi değil, en iyileri arıyoruz” mesajı yayımlandı. 

Bu sırada internet üzerinde sahte ipuçları dolaşmaya başlamıştı. Orijinalleri ayırt etmek için Cicada, PGP imzası ekleyerek gerçek mesajlarını doğrulamaya başladı.

2014 yılına gelindiğinde Cicada 3301 yeni bir aşamaya geçti.

Bu kez ipuçları “Liber Primus” adlı gizemli kitaba yönlendirdi. Kitap Runik alfabe ile yazılmış 74 sayfadan oluşuyordu. Ancak bugüne kadar yalnızca 19 sayfası çözülebildi. Kitapta özgürlük, mahremiyet ve otorite karşıtlığı gibi temalar işleniyordu. 

Çoğu kişi bu kitabı Cicada’nın manifestosu olarak gördü. 2015’te yeni bir bulmaca gelmedi ancak 2016’da Cicada, Liber Primus’un çözülmeye devam edilmesi gerektiğini doğrulayan bir görsel yayımladı.

Cicada 3301’in kimliği hakkında pek çok teori ortaya atıldı.

Bazıları CIA ya da MI6 gibi istihbarat örgütlerinden şüphelense de bu kurumların yöntemleriyle uyuşmadığı görüldü. Bankaların da ihtimal dışı olduğu söylendi çünkü bulmacalar gizlilik ve otorite karşıtlığı üzerine kuruluydu. Çoğu uzman, bunun ideolojik bir yeraltı yapılanması olduğunu düşünüyor. 

2017’de son kez bir uyarı mesajı yayımlandı, sahte ipuçlarına karşı dikkatli olunmalı, yalnızca PGP imzalı mesajlara güvenilmeliydi. O günden bu yana sessizlik hakim. Cicada 3301 hala internetin en gizemli topluluklarından biri olarak konuşulmaya devam ediyor.

