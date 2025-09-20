İnternetin En Gizemli Zeka Testi: Cicada 3301’in Çözülemeyen Şifreleri

Bu kez ipuçları “Liber Primus” adlı gizemli kitaba yönlendirdi. Kitap Runik alfabe ile yazılmış 74 sayfadan oluşuyordu. Ancak bugüne kadar yalnızca 19 sayfası çözülebildi. Kitapta özgürlük, mahremiyet ve otorite karşıtlığı gibi temalar işleniyordu.

Çoğu kişi bu kitabı Cicada’nın manifestosu olarak gördü. 2015’te yeni bir bulmaca gelmedi ancak 2016’da Cicada, Liber Primus’un çözülmeye devam edilmesi gerektiğini doğrulayan bir görsel yayımladı.