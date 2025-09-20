İnternetin En Gizemli Zeka Testi: Cicada 3301’in Çözülemeyen Şifreleri
2012 yılının bir sabahında 4chan’da paylaşılan tek bir görsel tüm internetin gündemine oturdu. Görselin içinde gizli mesajlar keşfedildi. Şifreler çözüldükçe yeni ipuçları ortaya çıktı. Katılımcılar dünyanın farklı noktalarına yönlendirildi. Bu gizemli bulmaca, Cicada 3301 adıyla tarihe geçti. Hala kim tarafından ve ne amaçla hazırlandığı bilinmiyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
4 Ocak 2012’de 4chan’da paylaşılan görsel, sıradan görünse de içinde gizli mesajlar barındırıyordu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Paylaşılan koordinatlar ABD, İspanya, Rusya, Japonya, Polonya ve Fransa gibi ülkelerdeydi.
2014 yılına gelindiğinde Cicada 3301 yeni bir aşamaya geçti.
Cicada 3301’in kimliği hakkında pek çok teori ortaya atıldı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın