onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Macaristan’ın Sıra Dışı Yarışması: Mezar Kazma Şampiyonası

Macaristan’ın Sıra Dışı Yarışması: Mezar Kazma Şampiyonası

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
19.09.2025 - 09:30

Hiç mezar kazma işinin bir yarışmaya dönüştüğünü düşündünüz mü? Macaristan bunu gerçekten yaptı! Yıllardır düzenlenen bu sıra dışı şampiyona mezarlık işçilerini bir araya getiriyor. Hem hız hem de titizlik yarışmanın merkezinde yer alıyor. Katılımcılar sadece güç değil, beceri de sergiliyor. Gelin yarışmanın detaylarına derinlemesine inelim...

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İlk önce şu soruyla başlayalım: Nasıl başladı bu yarışma?

İlk önce şu soruyla başlayalım: Nasıl başladı bu yarışma?

Uluslararası Mezar Kazma Şampiyonası ilk kez 2016 yılında düzenlendi. Pandemi dönemi dışında her yıl gerçekleşen bu etkinlik, Macaristan Mezarlık İşletmecileri ve Bakım Derneği tarafından organize ediliyor. 

Amaç gösteri yapmak değil, mezar kazma mesleğine hak ettiği saygıyı göstermek. Fiziksel güç, zihinsel dayanıklılık ve teknik beceri gerektiren bu iş çoğu zaman göz ardı ediliyor. Yarışma ise mesleği görünür kılarak genç nesilleri de bu alana teşvik etmeyi hedefliyor.

Gelelim yarışmanın şartlarına...

Gelelim yarışmanın şartlarına...

Her biri iki kişiden oluşan takımlar aynı şartlarda yarışıyor. Görevleri 2 metre uzunluğunda, 80 santimetre genişliğinde ve 1.6 metre derinliğinde bir mezar kazmak. Ardından yaklaşık 2.5 ton toprağı yeniden yerine dolduruyorlar. Jüri, takımları hız, doğruluk ve sunum gibi kriterlere göre 10 puan üzerinden değerlendiriyor. 

Mezarlığın duvarlarının düzgün olması ve toprak yığınının estetik durması, zamanlamayla neredeyse aynı önemde sayılıyor. Böylece yarışma, işçiliğin kalitesiyle de öne çıkıyor.

2024 yılındaki sekizinci şampiyonanın galipleri, Macaristan’dan László Kiss ve Róbert Nagy oldu.

2024 yılındaki sekizinci şampiyonanın galipleri, Macaristan’dan László Kiss ve Róbert Nagy oldu.

1 saat 33 dakika 20 saniyelik dereceleriyle unvanlarını korudular. İkili, başarılarını özel bir hazırlığa değil, günlük iş hayatlarında kazandıkları alışkanlıklara bağladı. Listenin en sonunda ise Rusya’nın Novosibirsk Krematoryumu’ndan gelen ekip yer aldı. Aşırı sıcak hava nedeniyle zorlandıklarını açıkladılar. 

Yarışma boyunca izleyiciler, mezar kazıcılarının toprağı büyük ustalıkla şekillendirmesine tanıklık etti. Düzgün kenarlar, muntazam toprak yığınları ve eşsiz hız, mesleğin aslında ne kadar teknik ve zorlayıcı olduğunu ortaya koydu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın