Macaristan’ın Sıra Dışı Yarışması: Mezar Kazma Şampiyonası

Uluslararası Mezar Kazma Şampiyonası ilk kez 2016 yılında düzenlendi. Pandemi dönemi dışında her yıl gerçekleşen bu etkinlik, Macaristan Mezarlık İşletmecileri ve Bakım Derneği tarafından organize ediliyor.

Amaç gösteri yapmak değil, mezar kazma mesleğine hak ettiği saygıyı göstermek. Fiziksel güç, zihinsel dayanıklılık ve teknik beceri gerektiren bu iş çoğu zaman göz ardı ediliyor. Yarışma ise mesleği görünür kılarak genç nesilleri de bu alana teşvik etmeyi hedefliyor.