Bir Kadın Labubu Bebek Koleksiyonu İçin Ruhunu 100 Bin Rubleye Sattı!

16.09.2025 - 23:30

İnsanlar çoğu zaman “Kiramı ödemek için ruhumu satarım.” gibi şakalar yapar. Ancak bu kez olay gerçek oldu. Rusya’da yaşayan 26 yaşındaki Karina, sosyal medyadan gelen sıra dışı bir teklifi kabul etti. Ruhunu 100 bin rubleye satarak tarihe geçti. Üstelik aldığı parayı beklenmedik şekilde harcadı. Yaşananlar kısa sürede gündem oldu.

Hikaye, Telegram’da paylaşılan bir ilanla başladı.

Dmitri isimli bir pazarlama danışmanı, şaka amaçlı olarak 100 bin ruble ödeyip kanla imzalanmış bir sözleşme karşılığında ruh satın almak istediğini yazdı. Aslında kimsenin buna yanıt vermeyeceğini düşünüyordu. Ancak 26 yaşındaki Karina, bu ilginç teklifi kabul ederek Dmitri’ye mesaj attı.

Karina, hazırlanan sözleşmeye imza attı ve kendi kanıyla belgeyi mühürledi. Dmitri ise anlaşmayı kanıtlamak için fotoğrafları paylaştı. Böylece ilk kez 'ruhu satın alınan kişi' olarak Karina’nın ismi gündeme geldi. Dmitri olayı bir deney olarak gördüğünü ve ruhla ne yapacağını bilmediğini söyledi.

Karina, aldığı 100 bin rubleyi hiç düşünmeden harcadı.

Paranın büyük kısmını Labubu bebeklerinden oluşan bir koleksiyona yatırdı. Ayrıca Rus halk müziği sanatçısı Nadezhda Kadisheva’nın konserine bilet aldı. Karina, ruhunu satmış olmasına rağmen pişman olmadığını ve tek istediğinin bu oyuncaklara sahip olmak olduğunu belirtti.

Yaşanan durum, sosyal medyada hızla yayıldı. Bir kadının ruhunu sıradan bir oyuncak koleksiyonu için satması, insanlara hem şaşırtıcı hem de tartışmalı geldi.

Olayın yankıları büyüyünce Rus Ortodoks Kilisesi devreye girdi.

Resmi açıklamalarında Karina’nın gerçekten ruhunu sattığını, böylece kötülüğü seçtiğini ifade ettiler. Ayrıca bu durumun sonuçlarının ağır olacağını, kişisel ve ahlaki çöküşe, hastalıklara ve hatta ölüme yol açabileceğini iddia ettiler.

Kilise, Karina’nın kararını ağır şekilde eleştirdi ve bunun gençler için kötü bir örnek olabileceğini savundu.

