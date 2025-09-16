Bir Kadın Labubu Bebek Koleksiyonu İçin Ruhunu 100 Bin Rubleye Sattı!
İnsanlar çoğu zaman “Kiramı ödemek için ruhumu satarım.” gibi şakalar yapar. Ancak bu kez olay gerçek oldu. Rusya’da yaşayan 26 yaşındaki Karina, sosyal medyadan gelen sıra dışı bir teklifi kabul etti. Ruhunu 100 bin rubleye satarak tarihe geçti. Üstelik aldığı parayı beklenmedik şekilde harcadı. Yaşananlar kısa sürede gündem oldu.
Hikaye, Telegram’da paylaşılan bir ilanla başladı.
Karina, aldığı 100 bin rubleyi hiç düşünmeden harcadı.
Olayın yankıları büyüyünce Rus Ortodoks Kilisesi devreye girdi.
