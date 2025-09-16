Bir Kadın Labubu Bebek Koleksiyonu İçin Ruhunu 100 Bin Rubleye Sattı!

Dmitri isimli bir pazarlama danışmanı, şaka amaçlı olarak 100 bin ruble ödeyip kanla imzalanmış bir sözleşme karşılığında ruh satın almak istediğini yazdı. Aslında kimsenin buna yanıt vermeyeceğini düşünüyordu. Ancak 26 yaşındaki Karina, bu ilginç teklifi kabul ederek Dmitri’ye mesaj attı.

Karina, hazırlanan sözleşmeye imza attı ve kendi kanıyla belgeyi mühürledi. Dmitri ise anlaşmayı kanıtlamak için fotoğrafları paylaştı. Böylece ilk kez 'ruhu satın alınan kişi' olarak Karina’nın ismi gündeme geldi. Dmitri olayı bir deney olarak gördüğünü ve ruhla ne yapacağını bilmediğini söyledi.