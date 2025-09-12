Her Gün Bir Kavram Çıkıyor: İlişki Dünyasının Yeni Trendi "Shrekking" Nedir?
Günümüzde pek çok kişi ilişkilere dış görünüş üzerinden başlıyor. Ancak yalnızca çekime dayalı bir bağ, zamanla sorunları da beraberinde getirebiliyor. Son zamanlarda öne çıkan yeni trend “shrekking” ise tam tersi bir yaklaşımı ifade ediyor. Yani ilk bakışta çekici bulmadığınız biriyle çıkmayı, daha iyi muamele göreceğinizi düşünerek tercih etmek.
Gelin iyice bi' irdeleyelim...
Nedir bu Shrekking?
Bir ilişkiye "ben daha üstünüm" düşüncesiyle başlamak zaten dengesiz bir temel oluşturuyor.
Fiziksel çekim romantik ilişkilerde tamamen yok sayılamaz ama tek belirleyici de olmamalı.
