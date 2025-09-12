onedio
Her Gün Bir Kavram Çıkıyor: İlişki Dünyasının Yeni Trendi "Shrekking" Nedir?

Gökçe Cici
12.09.2025 - 13:13

Günümüzde pek çok kişi ilişkilere dış görünüş üzerinden başlıyor. Ancak yalnızca çekime dayalı bir bağ, zamanla sorunları da beraberinde getirebiliyor. Son zamanlarda öne çıkan yeni trend “shrekking” ise tam tersi bir yaklaşımı ifade ediyor. Yani ilk bakışta çekici bulmadığınız biriyle çıkmayı, daha iyi muamele göreceğinizi düşünerek tercih etmek.

Gelin iyice bi' irdeleyelim...

Nedir bu Shrekking?

Shrekking, fiziksel çekim kriterini ikinci plana atıp, “daha iyi davranılır” düşüncesiyle kendinize uygun bulmadığınız kişilerle ilişkiye başlamayı ifade ediyor. Bu yaklaşım, dış görünüşün yanıltıcı olabileceğini düşünenleri cesaretlendiriyor. Bir yandan da dış görünüşe göre aşağısını seçtiğini varsayan kişide adil olmayan bir üstünlük hissi yaratabiliyor. 

İlişki koçu Amy Chan’in de belirttiği gibi, aslında pek çok insan geçmişte dış görünüşü ikinci plana atarak bağ kurmaya çalıştı. Sorun, bunu seviyenin altında biriyle çıkmak gibi görmekten kaynaklanıyor.

Bir ilişkiye "ben daha üstünüm" düşüncesiyle başlamak zaten dengesiz bir temel oluşturuyor.

Partnerinizin görünüşünden dolayı size daha iyi davranacağını varsaymak da çoğu zaman boşa çıkabiliyor. Böyle durumlarda kişiler “shrekked olmak” diye tanımlanan bir deneyim yaşıyor. Yani, görünüşe göre daha az çekici gördükleri biriyle çıkıp yine de incinmek. 

Tahmin edilebileceği üzere ilişkilerde dengesizlik de kaçınılmaz oluyor... Başka bir deyişle sorun görünüşte değil, yanlış varsayımlarda.

Fiziksel çekim romantik ilişkilerde tamamen yok sayılamaz ama tek belirleyici de olmamalı.

Birlikte olduğunuz kişinin size nasıl davrandığı, değerlerinize ne kadar uyum sağladığı, duygusal olarak yanınızda olup olmadığı çok daha belirleyici. Shrekking, kimi zaman insanları daha yüzeysel seçimlerden uzaklaştırsa da, riskli yönleri nedeniyle tartışmalı. 

Uzmanlara göre asıl odaklanılması gereken, kişinin değerleri, karakteri ve size hissettirdikleri. Yani görünüş yerine davranışlara bakmak, uzun vadede daha sağlıklı ilişkilerin kapısını aralayabiliyor.

