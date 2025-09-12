Her Gün Bir Kavram Çıkıyor: İlişki Dünyasının Yeni Trendi "Shrekking" Nedir?

Shrekking, fiziksel çekim kriterini ikinci plana atıp, “daha iyi davranılır” düşüncesiyle kendinize uygun bulmadığınız kişilerle ilişkiye başlamayı ifade ediyor. Bu yaklaşım, dış görünüşün yanıltıcı olabileceğini düşünenleri cesaretlendiriyor. Bir yandan da dış görünüşe göre aşağısını seçtiğini varsayan kişide adil olmayan bir üstünlük hissi yaratabiliyor.

İlişki koçu Amy Chan’in de belirttiği gibi, aslında pek çok insan geçmişte dış görünüşü ikinci plana atarak bağ kurmaya çalıştı. Sorun, bunu seviyenin altında biriyle çıkmak gibi görmekten kaynaklanıyor.