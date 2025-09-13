Sadece Japonya'da Görebileceğiniz En İlginç 10 Şey!

Batı’da turuncu-beyaz şeritli soğuk görünümlü bariyerler varken, Japonya’da şantiye alanlarında sevimli hayvan ya da çizgi karakter şeklinde bariyerler kullanılıyor. Böylece hem dikkat çekici hem de estetik bir görüntü oluşuyor.

Mavi trafik ışıkları

Dünyanın birçok yerinde 'yeşil' anlamına gelen ışık Japonya’da farklı bir renkle karşınıza çıkıyor. Burada 'geç' anlamındaki ışık yeşil değil, mavi tonlarında yanıyor. Bu durum hem kültürel hem de dilsel kökenlere dayandırılıyor.