Sadece Japonya'da Görebileceğiniz En İlginç 10 Şey!

Sadece Japonya'da Görebileceğiniz En İlginç 10 Şey!

Gökçe Cici
Gökçe Cici
13.09.2025 - 11:40

Japonya denildiğinde akla teknoloji, düzen ve farklı gelenekler geliyor. Ama ülkeyi özel kılan sadece bunlar değil. Günlük yaşamda karşınıza çıkabilecek ayrıntılar da ziyaretçileri şaşırtıyor. Kimi zaman bir trafik ışığı, kimi zaman bir ada, kimi zaman da sıradan bir meyve bile Japonya’da bambaşka bir anlam kazanıyor. 

İşte sadece Japonya’da denk gelebileceğiniz ilginç şeylerden bazıları!

Kaynak

Sevimli inşaat bariyerleri

Sevimli inşaat bariyerleri

Batı’da turuncu-beyaz şeritli soğuk görünümlü bariyerler varken, Japonya’da şantiye alanlarında sevimli hayvan ya da çizgi karakter şeklinde bariyerler kullanılıyor. Böylece hem dikkat çekici hem de estetik bir görüntü oluşuyor.

Mavi trafik ışıkları

Dünyanın birçok yerinde 'yeşil' anlamına gelen ışık Japonya’da farklı bir renkle karşınıza çıkıyor. Burada 'geç' anlamındaki ışık yeşil değil, mavi tonlarında yanıyor. Bu durum hem kültürel hem de dilsel kökenlere dayandırılıyor.

Tavşan adası

Tavşan adası

Hiroşima açıklarındaki Ōkunoshima Adası, yüzlerce tavşanın serbestçe dolaştığı bir yer. Ziyaretçiler adaya feribotla gidip tavşanları izleyebiliyor, besleyebiliyor. Bu yüzden ada, Tavşan Adası olarak anılıyor.

Pahalı meyveler

Japonya’da meyveler sadece yiyecek değil, hediye kültürünün parçası. Bu yüzden fiyatlar da oldukça yüksek. Tek bir çileğin 5 dolar, bir kavunun ise 100 dolardan fazla olduğu mağazalara rastlamak mümkün. Meyveler, lüks hediye olarak kabul ediliyor.

Yüksek teknolojiye sahip tuvaletler

Yüksek teknolojiye sahip tuvaletler

Japonya’da tuvaletler teknolojiyle donatılmış durumda. Otomatik klozet kapakları, parfüm, ses maskesi, ısıtmalı oturaklar ve bidet gibi özelliklerle konfor ön planda tutuluyor.

Yeni ve yaşlı sürücülere özel araç işaretleri

Japonya’da trafiğe çıkan sürücüler, yaşlarına veya deneyimlerine göre araçlarına özel işaret takmak zorunda. Yeni sürücüler için yeşil-sarı yaprak şeklinde, yaşlı sürücüler içinse dört yapraklı yoncaya benzeyen farklı işaretler bulunuyor.

Ön koltukta televizyon

Ön koltukta televizyon

Japonya’da araçlardaki navigasyon ekranları aynı zamanda televizyon yayınlarını da gösterebiliyor. Bu özellik başka ülkelerde yasaklı olsa da Japonya’da yaygın.

Alışılmadık otomat makineleri

Japonya’daki otomat makinelerinde sadece içecekler yok. Balık konservesinden çoraplara, maskelerden ilginç atıştırmalıklara kadar aklınıza gelmeyecek birçok şey satılıyor. Hatta sıcak kahve, bira ve sake bile bu makinelerden alınabiliyor.

Duşlu kurutma sistemleri

Duşlu kurutma sistemleri

Evlerde çamaşır kurutma makinesi yaygın değil. Bunun yerine banyolardaki duş sistemlerine kurutma fanları eklenmiş. Böylece çamaşırlar kısa sürede zarar görmeden kuruyor.

Araçlarda yağmur koruyucular

Araçların camlarında küçük tavan benzeri eklentiler bulunuyor. Bu parçalar yağmurlu havalarda camın içine su girmesini engelliyor, güneşli günlerde de aracın içini koruyor. Japonya’da neredeyse tüm araçlarda bu detay mevcut.

Peki sizin en şaşırdığınız hangisi oldu? Yorumlarda bekliyoruz!

Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
