İstanbul’un Kedileri: Sokakların En Tatlı Misafirleri, Şehrin Gizli Sahipleri!

Kesin sayı yok ama tahminler yüz binlerce kedi diyor. Bir semtte her köşe başında, başka bir yerde sadece birkaç tanesiyle karşılaşıyorsunuz. Peki bu bolluk nereden geliyor? Aslında cevabı çok basit. İstanbul, kedileri kovmadı aksine sahip çıktı.

Mahalle kültürü, gönüllü beslemeler, kısırlaştırma çalışmaları ve “bizim kedimiz” anlayışı birleşince sayı arttı. Tabii bunun getirdiği sorumluluk da büyük. Beslemek yetmiyor; sağlıklarını gözetmek, korumak, tedavi ettirmek de işin parçası.

Bugün, pek çok evde veya dükkanda kedi görmek mümkün çünkü ortak bilinçle hareket ediliyor. Boşuna 'Catstanbul' denmiyor ya!