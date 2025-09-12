İstanbul’un Kedileri: Sokakların En Tatlı Misafirleri, Şehrin Gizli Sahipleri!
İstanbul’un kalabalığında yürürken birden önüne atlayan, vapurda yan koltuğuna kıvrılan ya da kahve içerken masasının altına patisini uzatan bir dostla karşılaşmak işten bile değil. Çünkü bu şehirde kedi görmek sıradan değil, kedi görmemek garip. Onlar İstanbul’un gizli sahipleri, kimi zaman dükkanın önünde güneşlenen, kimi zaman cami avlusunda gölgeye sığınan, kimi zaman da bakkalın kapısında müşteri bekleyen sessiz ortaklar...
Kedilerin İstanbul’daki varlığı, bugünün hikayesi değil.
Peki ama neden bu kadar çoklar? Kendileri, şehrin en tatlı sahipleri diyebiliriz!
Her yerde ama her yerde onları görmek mümkün!
Unutulmayan isimler de var elbette.
