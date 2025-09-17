Tayland'da Gerçek Olduğuna İnanamayacağınız 10 Garip Yasak

Tayland’da evden iç çamaşırı giymeden çıkmak yasadışı. Nasıl denetlendiği hep merak edilse de yasa resmi olarak yürürlükte. Bu yüzden tatil çantanızı hazırlarken bolca yedek iç çamaşırı koymayı unutmayın. Aksi halde anlamsız bir şekilde polisle muhatap olabilirsiniz.

Direksiyon başında tişörtsüz yakalanmayın

Sıcak iklimiyle bilinen Tayland’da serinlemek için üstü çıkarmak normal görünebilir. Ancak araç kullanırken tişörtsüz olmak suç kabul ediliyor. Araç kiralayan turistlerin bile buna dikkat etmesi şart. Polis kontrollerinde bu durum ciddiye alınıyor ve ceza almanız mümkün.