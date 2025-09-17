onedio
Tayland'da Gerçek Olduğuna İnanamayacağınız 10 Garip Yasak

Tayland'da Gerçek Olduğuna İnanamayacağınız 10 Garip Yasak

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
17.09.2025 - 12:00

Tayland, kültürüyle, renkli atmosferiyle ve bambaşka gelenekleriyle gezginlerin gözdesi bir ülke. Ancak buraya gitmeden önce bilmeniz gereken bazı garip yasaklar var. Bazıları sizi güldürecek, bazıları ise oldukça ciddi sonuçlara yol açabiliyor. Hem günlük yaşamı hem de kültürel değerleri korumak için uygulanan bu kurallar, yabancılar için şaşırtıcı olabiliyor. İşte Tayland’da duyunca inanamayacağınız en ilginç yasaklar!

Kaynak 1, Kaynak 2

İç çamaşırsız dışarı çıkmak yasak

İç çamaşırsız dışarı çıkmak yasak

Tayland’da evden iç çamaşırı giymeden çıkmak yasadışı. Nasıl denetlendiği hep merak edilse de yasa resmi olarak yürürlükte. Bu yüzden tatil çantanızı hazırlarken bolca yedek iç çamaşırı koymayı unutmayın. Aksi halde anlamsız bir şekilde polisle muhatap olabilirsiniz.

Direksiyon başında tişörtsüz yakalanmayın

Sıcak iklimiyle bilinen Tayland’da serinlemek için üstü çıkarmak normal görünebilir. Ancak araç kullanırken tişörtsüz olmak suç kabul ediliyor. Araç kiralayan turistlerin bile buna dikkat etmesi şart. Polis kontrollerinde bu durum ciddiye alınıyor ve ceza almanız mümkün.

Tayland Kralı hakkında olumsuz konuşmayın

Tayland Kralı hakkında olumsuz konuşmayın

Ülkedeki en ciddi yasaklardan biri kral ve kraliyet ailesiyle ilgili. Küçümseyici ya da eleştirel bir söz 10 yıla kadar hapisle sonuçlanabiliyor. Ayrıca banknotlarda kralın yüzü bulunduğu için onları yırtmak veya hor görmek de suç sayılıyor. Tayland’da bu konulara karşı sessizlik en güvenli seçenek.

Tay para birimine basmak büyük saygısızlık

Tayland Bahtı yere düşerse, üzerine basmak yasadışı kabul ediliyor. Bunun nedeni, paraların üzerinde kralın resminin bulunması. Bir turist için önemsiz gibi görünen bu davranış, yerel halk için ciddi bir saygısızlık. Yere düşen parayı mutlaka elinizle almanız bekleniyor.

Sakızı yere atarsanız ağır ceza ödersiniz

Sakızı yere atarsanız ağır ceza ödersiniz

Tayland’da çiğnenmiş sakızı yere atmak, neredeyse 22 bin liralık para cezasına sebep olabiliyor. Üstelik cezayı ödemezseniz hapis riski bile var. Basit görünen bir davranış yüzünden tatiliniz mahvolabilir. Bu yüzden yanınızda küçük bir poşet ya da peçete taşımak akıllıca olur.

Ayakla işaret etmek kabalık sayılır

Budist kültüründe ayaklar bedenin en düşük ve kirli kısmı kabul ediliyor. Bu yüzden insanlara ayakla işaret etmek, ayaklarınızı baş seviyesinin üzerine kaldırmak veya masaya koymak büyük saygısızlık sayılıyor. Tapınaklarda ya da evlerde otururken bu detaya özellikle dikkat etmek gerekiyor.

Hemşire kılığına girmek yasak

Hemşire kılığına girmek yasak

Tayland’da hemşire veya doktor kılığına girmek, ister şaka ister kostüm partisi için olsun, yasalarla yasaklanmış durumda. Bunun nedeni, sağlık çalışanlarının toplumda kutsal bir konuma sahip olması. Bu kuralı ihlal eden turistler ciddi para cezalarıyla karşılaşabiliyor.

Güvercinleri beslemek ceza getirebilir

Turistik bölgelerde güvercinleri beslemek yasaklanmış durumda. Bu uygulamanın nedeni hem hijyen hem de kalabalık kontrolü. Yerel polis turistlere de bu konuda ceza kesebiliyor. Kuşlara yem atmak masum bir davranış gibi görünse de Tayland’da riskli bir hareket.

Yabancı bayrak asmak sorun yaratır

Yabancı bayrak asmak sorun yaratır

Otellerde veya kiralık evlerde balkonlara yabancı bayrak asmak saygısızlık olarak kabul ediliyor, bazı durumlarda yasadışı da sayılabiliyor. 

E-sigara kullanmak ve taşımak yasak

Elektronik sigaraların ülkeye sokulması ve kamusal alanda kullanılması yasak. Aksi halde ağır para cezaları ya da hapis cezasıyla karşılaşabilirsiniz. Seyahate çıkarken cihazı tamamen evde bırakmak en güvenli seçenek.

Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
