Ülkelerin Dumura Uğratacak Birbirinden Garip Yasakları

Singapur’da sakız yalnızca tıbbi amaçla kullanılabiliyor. Normal sakız çiğnemek ya da satmak 1000 dolar para cezasıyla sonuçlanıyor. Tekrar eden ihlallerde ceza 2000 dolara çıkıyor ve kamu hizmeti zorunluluğu da ekleniyor.

Bu yasa, kentin temizliğini ve düzenini korumak amacıyla yürürlüğe girmiş. Disiplinli şehir imajıyla bilinen Singapur, bu kuralla dünyada en çok konuşulan örneklerden biri oldu.

Yunanistan’da tarihi alanlarda topuklu ayakkabı giymek yasak

Akropolis gibi tarihi yapılarda yüksek topuklu ayakkabı giymek tamamen yasak. Bunun nedeni taşlara ve tarihi eserlere zarar verme ihtimali. Roma’daki Kolezyum’da da benzer bir uygulamanın hayata geçirilmesi planlanıyor. Bu yasa, tarihi mirası koruma amacıyla alınmış en sıra dışı önlemlerden biri olarak öne çıkıyor.