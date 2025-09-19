Ülkelerin Dumura Uğratacak Birbirinden Garip Yasakları
Dünyanın farklı yerlerinde günlük yaşamı etkileyen oldukça garip yasalar bulunuyor. Bazı yasaklar çevreyi korumak için konulmuşken, bazıları kültürel geleneklerden doğmuş. İlk bakışta inanılmaz görünen bu kurallar aslında ciddi yaptırımlara sahip. Bazen para cezası, bazen de hapis cezası ile sonuçlanabiliyor.
İşte farklı ülkelerden akıllara durgunluk veren yasaklar!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Singapur’da sakız çiğnemek suç sayılıyor
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bhutan’da tütün tamamen yasak
Japonya’da kodein içeren ilaçlara izin yok
Barcelona’da yere tükürmek yasaktır
Sri Lanka’da Buda ile selfie çekmek yasak
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın