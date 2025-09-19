onedio
Ülkelerin Dumura Uğratacak Birbirinden Garip Yasakları

Gökçe Cici
19.09.2025 - 10:16

Dünyanın farklı yerlerinde günlük yaşamı etkileyen oldukça garip yasalar bulunuyor. Bazı yasaklar çevreyi korumak için konulmuşken, bazıları kültürel geleneklerden doğmuş. İlk bakışta inanılmaz görünen bu kurallar aslında ciddi yaptırımlara sahip. Bazen para cezası, bazen de hapis cezası ile sonuçlanabiliyor.

İşte farklı ülkelerden akıllara durgunluk veren yasaklar!

Singapur’da sakız çiğnemek suç sayılıyor

Singapur’da sakız yalnızca tıbbi amaçla kullanılabiliyor. Normal sakız çiğnemek ya da satmak 1000 dolar para cezasıyla sonuçlanıyor. Tekrar eden ihlallerde ceza 2000 dolara çıkıyor ve kamu hizmeti zorunluluğu da ekleniyor. 

Bu yasa, kentin temizliğini ve düzenini korumak amacıyla yürürlüğe girmiş. Disiplinli şehir imajıyla bilinen Singapur, bu kuralla dünyada en çok konuşulan örneklerden biri oldu.

Yunanistan’da tarihi alanlarda topuklu ayakkabı giymek yasak

Akropolis gibi tarihi yapılarda yüksek topuklu ayakkabı giymek tamamen yasak. Bunun nedeni taşlara ve tarihi eserlere zarar verme ihtimali. Roma’daki Kolezyum’da da benzer bir uygulamanın hayata geçirilmesi planlanıyor. Bu yasa, tarihi mirası koruma amacıyla alınmış en sıra dışı önlemlerden biri olarak öne çıkıyor.

Bhutan’da tütün tamamen yasak

Bhutan’da tütün tamamen yasak

Bhutan, dünyadaki en katı tütün yasaklarından birine sahip. Sigara içmek, satmak hatta ülkeye tütün sokmak bile suç sayılıyor. Amaç, dağlık ülkenin temiz havasını korumak ve halk sağlığını güvence altına almak. Bu yüzden Bhutan, sigaranın izine neredeyse hiç rastlamayacağınız ender ülkelerden biri.

Maldivler’de dini metinlere kısıtlama var

Maldivler’de İslam dışındaki dini kitapları bulundurmak veya yaymak yasak. Turistlerin yanlarında kendi inançlarına ait bir kutsal kitabı getirmesine izin veriliyor ancak bu yalnızca tek bir kopya ile sınırlı. Açıkta bulundurmak ya da dağıtmak ise cezaya yol açıyor.

Japonya’da kodein içeren ilaçlara izin yok

Japonya’da kodein içeren ilaçlara izin yok

Japonya’da kodein içeren basit ilaçları bile yanınızda bulundurmak suç kabul ediliyor. Ülkeye bu tür ilaçlarla giriş yapanlar gözaltına alınabiliyor, hatta sınır dışı edilebiliyor. Basit bir grip ilacı yüzünden sorun yaşamamak için ziyaretçilerin bu yasayı bilmesi büyük önem taşıyor.

Venedik’te güvercinlere yem vermek yasak

San Marco Meydanı’nda güvercinlere yem atmak uzun süredir yasak. Yasağın nedeni tarihi yapıların güvercinler yüzünden zarar görmesi. Bu yasa sayesinde hem meydanın taşları hem de tarihi binalar korunmaya çalışılıyor. İhlal edenler ciddi miktarda para cezasıyla karşı karşıya kalıyor.

Barcelona’da yere tükürmek yasaktır

İspanya’nın Barcelona kentinde halka açık alanlarda yere tükürmek ciddi para cezalarına yol açıyor. Bu yasak, hem şehrin temizliğini sağlamak hem de hastalıkların yayılmasını engellemek için uygulanıyor. Özellikle turistik bölgelerde yapılan sıkı denetimler, kurala uymayanların yüksek cezalarla karşılaşmasına neden oluyor.

Brunei ve Malezya’da durian meyvesi yasak

Kokusu ile meşhur durian meyvesi, Brunei, Malezya, Endonezya ve Singapur’da toplu taşıma, otel ve okullarda yasak. Meyvenin ağır kokusu, kapalı alanlarda büyük rahatsızlık verdiği için kamuya açık yerlerde taşınmasına izin verilmiyor. Hatta havaalanlarında bu yasak için özel uyarı levhaları bulunuyor.

Sri Lanka’da Buda ile selfie çekmek yasak

Sri Lanka’da Buda ile selfie çekmek yasak

Sri Lanka’da Buda heykelleriyle saygısızca fotoğraf çekmek veya Buda dövmesi taşımak suç kabul ediliyor. Hatta bu nedenle ülkeye giriş yapamayan turistler olmuş. Budist sembollerine karşı gösterilen bu hassasiyet, ihlalde bulunanların gözaltına alınmasına veya sınır dışı edilmesine yol açabiliyor.

İsviçre’de gece tuvalet sifonu çekmek yasaktır

İsviçre’de apartman dairelerinde akşam 22.00’den sonra sifon çekmek gürültü kirliliği olarak değerlendiriliyor. Yasa suç kapsamında olmasa da komşularla sorun yaşamamak için büyük önem taşıyor.

