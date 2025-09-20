onedio
Oyun Dünyasının En Büyük Fiyaskosu: Atari Oyunu E.T.'nin Çöle Gömüldüğü İnanılmaz Hikaye

Oyun Dünyasının En Büyük Fiyaskosu: Atari Oyunu E.T.'nin Çöle Gömüldüğü İnanılmaz Hikaye

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
20.09.2025 - 09:07

1980’lerde video oyun sektörü büyük bir yükseliş yaşıyordu. Ancak her şey bir oyunla altüst oldu. Steven Spielberg’in E.T. filmi için çıkarılan Atari oyunu tarihin en kötü oyunlarından biri olarak anıldı. Bu oyun, sektörün çöküşüne neden olacak kadar başarısızdı. Üstelik aynı dönemde Kanadalı bir şirketin gizlice çıkardığı başka bir E.T. oyunu daha vardı.

İşte tarihin en ilginç oyun efsanelerinden biri.

1982'de Spielberg onayıyla piyasaya sürülen resmi E.T. oyunu büyük bir pazarlama başarısıyla tanıtıldı.

1982’de Spielberg onayıyla piyasaya sürülen resmi E.T. oyunu büyük bir pazarlama başarısıyla tanıtıldı.

Ancak aceleye getirilen yapım süreci nedeniyle oyun sadece altı haftada hazırlandı. Oyuncular, sürekli çukurlara düşen ve amaçsızca dolaşan bir E.T. karakteriyle karşılaşınca hayal kırıklığına uğradı. 

Yılbaşı dönemine denk gelen çıkışına rağmen satışlar felaketle sonuçlandı. Hatta Atari’nin milyonlarca dolar zarar etmesine yol açtı. Bu başarısızlık, 1983’te yaşanan video oyun çöküşünün en önemli nedenlerinden biri oldu.

Aynı dönemde Kanada'da Peter ve Tom Banting'in kurduğu Skill Screen Inc., benzer bir oyun hazırlıyordu.

Aynı dönemde Kanada’da Peter ve Tom Banting’in kurduğu Skill Screen Inc., benzer bir oyun hazırlıyordu.

1983’te piyasaya çıkan 'Extra Terrestrials' isimli oyun, E.T. filminin popülerliğinden faydalanmayı amaçlıyordu. Oyun, lisanssız olmasına rağmen karakteri ve hikayesiyle filme neredeyse birebir benziyordu. 

Hatta müze uzmanları, eğer oyun büyük satış rakamlarına ulaşsaydı telif davasıyla karşılaşabileceğini belirtti. Ancak şanssızlık peşlerini bırakmadı. Resmi E.T. oyununun kötü şöhreti piyasayı çökerttiği için bu oyun da daha yolun başında silinip gitti.

Resmi Atari oyunu o kadar kötü karşılandı ki satılmayan yüz binlerce kopya çöplere gönderildi.

Resmi Atari oyunu o kadar kötü karşılandı ki satılmayan yüz binlerce kopya çöplere gönderildi.

1983’te New Mexico, Alamogordo’da 14 kamyon dolusu oyun kaseti ve donanım atıklarının gömüldüğü söylentisi yayıldı. Yıllarca bu olay bir şehir efsanesi olarak konuşuldu. Hatta Atari yetkilileri bile “bilmiyoruz” açıklamalarıyla söylentiyi inkar etti. Ancak 2014 yılında yapılan bir kazıda bu gömü gerçek çıktı. 

Çöplükten çıkarılan yüz binlerce kaset, oyun tarihinin en büyük başarısızlığının sembolü haline geldi.

Extra Terrestrials oyunu sadece birkaç yüz kopya satabildi ve piyasadan sessizce kayboldu.

Extra Terrestrials oyunu sadece birkaç yüz kopya satabildi ve piyasadan sessizce kayboldu.
www.japantimes.co.jp

Ancak bugün oyun koleksiyoncuları için paha biçilmez bir hazine sayılıyor. Peter Banting’in tek kopyasını 2011’de Brantford Bilgisayar Müzesi’ne bağışlaması, bu oyunun yeniden gündeme gelmesini sağladı. 

Bir zamanlar neredeyse kimsenin bilmediği bu oyun, bugün Atari döneminin en nadir parçalarından biri olarak kabul ediliyor. Hem resmi oyunun gölgesinde kalması hem de piyasadaki çöküşle birlikte yok olması, onu tarihteki en ilginç oyun hikayelerinden biri haline getirdi.

