Oyun Dünyasının En Büyük Fiyaskosu: Atari Oyunu E.T.'nin Çöle Gömüldüğü İnanılmaz Hikaye

1980’lerde video oyun sektörü büyük bir yükseliş yaşıyordu. Ancak her şey bir oyunla altüst oldu. Steven Spielberg’in E.T. filmi için çıkarılan Atari oyunu tarihin en kötü oyunlarından biri olarak anıldı. Bu oyun, sektörün çöküşüne neden olacak kadar başarısızdı. Üstelik aynı dönemde Kanadalı bir şirketin gizlice çıkardığı başka bir E.T. oyunu daha vardı.

İşte tarihin en ilginç oyun efsanelerinden biri.

