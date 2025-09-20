Oyun Dünyasının En Büyük Fiyaskosu: Atari Oyunu E.T.'nin Çöle Gömüldüğü İnanılmaz Hikaye
1980’lerde video oyun sektörü büyük bir yükseliş yaşıyordu. Ancak her şey bir oyunla altüst oldu. Steven Spielberg’in E.T. filmi için çıkarılan Atari oyunu tarihin en kötü oyunlarından biri olarak anıldı. Bu oyun, sektörün çöküşüne neden olacak kadar başarısızdı. Üstelik aynı dönemde Kanadalı bir şirketin gizlice çıkardığı başka bir E.T. oyunu daha vardı.
İşte tarihin en ilginç oyun efsanelerinden biri.
1982’de Spielberg onayıyla piyasaya sürülen resmi E.T. oyunu büyük bir pazarlama başarısıyla tanıtıldı.
Aynı dönemde Kanada’da Peter ve Tom Banting’in kurduğu Skill Screen Inc., benzer bir oyun hazırlıyordu.
Resmi Atari oyunu o kadar kötü karşılandı ki satılmayan yüz binlerce kopya çöplere gönderildi.
Extra Terrestrials oyunu sadece birkaç yüz kopya satabildi ve piyasadan sessizce kayboldu.
