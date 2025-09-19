Astronotlar Uzayda Kirli Çamaşırlarını Nasıl Temizliyor?

Bunun sebebi, suyun çok değerli olması ve klasik yöntemlerle yıkamanın mümkün olmaması. Astronotlar sınırlı sayıda kıyafet götürüyor ve bu kıyafetleri günlerce, hatta aylarca giyiyorlar. Kıyafetler artık kullanılamayacak hale geldiğinde ise çöp olarak ayrılıyor.

Çöpler, Dünya’ya geri getirilmiyor; özel kargo kapsüllerine yükleniyor ve atmosferde yanarak yok oluyor. Böylece hem çöp imha ediliyor hem de fazla yük taşınmamış oluyor.