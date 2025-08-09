Bir Zamanlar Avrupa’da Domates Neden Korku Kaynağıydı?

Domates, Güney Amerika kökenliydi ve Aztekler tarafından “tomatl” adıyla tüketiliyordu. 16. yüzyılda İspanyol kaşifler tarafından Avrupa’ya getirildiğinde, ilk durak İtalya oldu. Ancak İtalyan botanikçi Pietro Andrea Mattioli, domatesi patlıcangiller familyasında yer alan ve bazı türleri zehirli olan bitkilerle aynı gruba koydu.

Domatesin yapraklarının gerçekten zehirli olması, halkın gözünde bu sınıflandırmayı daha da inandırıcı kıldı. O dönemde bitkiyi tanımayanlar, domatesi egzotik bir süs bitkisi olarak yetiştirdi. Yenilebilir olduğunu bilenler bile “acaba gerçekten zararlı mı?” şüphesiyle tedirgindi. Bu yüzden uzun yıllar boyunca domates, sofralardan uzak durdu.