Bir Zamanlar Avrupa’da Domates Neden Korku Kaynağıydı?
Günümüzde salatadan pizzaya kadar mutfakların vazgeçilmezi olan domates, 16. ve 17. yüzyıl Avrupa’sında bambaşka bir imaja sahipti. Birçok insan, domatesin zehirli olduğuna inanıyordu. Hatta aristokratların ölümünden bile domatesin sorumlu tutulduğu dönemler oldu. Yanlış sınıflandırmalar, ilginç teoriler ve görünüşünden kaynaklı şüpheler, bu meyveyi yüzyıllarca korkulan bir gıda haline getirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Avrupa’ya geldiğinde “zehirli bitki” sanıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İlk zamanlarda İtalyanca’da “pomi d’oro” yani “altın elma” olarak adlandırılan domates, zamanla aristokratların ölümüne neden olduğuna inanılan bir “zehirli elma”ya dönüştü.
1597’de İngiliz botanikçi John Gerard, domatesin kötü kokulu olduğunu ve yenmemesi gerektiğini yazdı.
18. ve 19. yüzyıllarda domates tarlalarında görülen iri yeşil domates kurdu hornworm yeni bir panik yarattı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın