onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
İçe Dönük ve Dışa Dönük Kavramlarına Rakip Geldi: Otrovert Nedir?

İçe Dönük ve Dışa Dönük Kavramlarına Rakip Geldi: Otrovert Nedir?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
19.09.2025 - 15:30

Kendinizi hep grupların dışında mı hissettiniz? Çocukluktan beri topluluklara ayak uydurmakta zorlandınız mı? Aslında bu durum yalnızca size özgü değil. Psikiyatr Dr. Rami Kaminski, bu hissi yaşayanlara özel bir kavram geliştirdi. Yeni kişilik tipi olarak adlandırılan 'otrovert' farklılığıyla dikkat çekiyor.

Kaynak 1, Kaynak 2

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Otrovert kavramı nasıl ortaya çıktı?

Otrovert kavramı nasıl ortaya çıktı?

Dr. Rami Kaminski, kendini hayatı boyunca yabancı gibi hissettiğini söylüyor. Yıllar içinde aynı deneyimi yaşayan pek çok kişiyle karşılaşınca bunun tesadüf olmadığını fark etti. Bu gözlemler sonucunda 'otrovert' kavramını ortaya koydu ve 'The Gift of Not Belonging' adlı kitabını yazdı. 

'Otro' kelimesi İspanyolca’da 'diğer' anlamına gelirken, Kaminski bu kavramı Carl Jung’un içe dönük ve dışa dönük kişilik tiplerinden esinlenerek tanımladı. Ona göre otrovertler ne tamamen içe kapanıktır ne de tamamen dışa dönük. Onlar, bakışlarını grubun içine ya da yalnızca kendilerine çevirmek yerine farklı bir yöne odaklar.

Otrovertlerin belirgin özellikleri neler?

Otrovertlerin belirgin özellikleri neler?

Otrovertler küçük yaşlardan itibaren bir gruba ait olma ihtiyacı hissetmezler. Toplumsal şartlanmalara karşı daha dirençlidirler ve kalabalıkların düşünce akışına kapılmadan kendi yollarını belirlerler. 

Kaminski’ye göre otrovertler gözlem gücü yüksek, empatik ve özgün düşünen kişilerdir. 'Herkes böyle yapıyor' anlayışından etkilenmezler. Bu sayede politikadan iş hayatına kadar birçok alanda kalabalıkların göremediği sorunları fark edebilirler.

Otrovertler için aidiyet zorunluluk değildir.

Otrovertler için aidiyet zorunluluk değildir.

Otrovertler için önemli olan fikirlerin çoğunluk tarafından kabul edilmesi değil, o düşüncenin kendisidir. Tarihteki birçok yenilikçi de bu şekilde hareket etmiştir. Örneğin 19. yüzyılda doktor Ignaz Semmelweis, doğum sırasında ölümleri azaltmak için hekimlerin ellerini yıkaması gerektiğini keşfetmişti. 

O dönemde bu görüş reddedilse de bugün modern tıbbın temel kurallarından biridir. Kaminski’ye göre otrovertlerin bağımsız düşünce yapısı, kalıpların dışında çözümler üretmeye olanak tanır.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın