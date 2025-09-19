İçe Dönük ve Dışa Dönük Kavramlarına Rakip Geldi: Otrovert Nedir?
Kendinizi hep grupların dışında mı hissettiniz? Çocukluktan beri topluluklara ayak uydurmakta zorlandınız mı? Aslında bu durum yalnızca size özgü değil. Psikiyatr Dr. Rami Kaminski, bu hissi yaşayanlara özel bir kavram geliştirdi. Yeni kişilik tipi olarak adlandırılan 'otrovert' farklılığıyla dikkat çekiyor.
Otrovert kavramı nasıl ortaya çıktı?
Otrovertlerin belirgin özellikleri neler?
Otrovertler için aidiyet zorunluluk değildir.
