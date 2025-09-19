İçe Dönük ve Dışa Dönük Kavramlarına Rakip Geldi: Otrovert Nedir?

Dr. Rami Kaminski, kendini hayatı boyunca yabancı gibi hissettiğini söylüyor. Yıllar içinde aynı deneyimi yaşayan pek çok kişiyle karşılaşınca bunun tesadüf olmadığını fark etti. Bu gözlemler sonucunda 'otrovert' kavramını ortaya koydu ve 'The Gift of Not Belonging' adlı kitabını yazdı.

'Otro' kelimesi İspanyolca’da 'diğer' anlamına gelirken, Kaminski bu kavramı Carl Jung’un içe dönük ve dışa dönük kişilik tiplerinden esinlenerek tanımladı. Ona göre otrovertler ne tamamen içe kapanıktır ne de tamamen dışa dönük. Onlar, bakışlarını grubun içine ya da yalnızca kendilerine çevirmek yerine farklı bir yöne odaklar.