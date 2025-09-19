onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Hayvanlar
Kedi
Kedinizle Bağınızı Güçlendirmenin 6 Bilimsel Yolu

Kedinizle Bağınızı Güçlendirmenin 6 Bilimsel Yolu

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
19.09.2025 - 13:19

Kediler çoğu zaman bağımsız tavırlarıyla dikkat çeker. Bazen yanımızda olmak isterler, bazen de uzaklaşmayı tercih ederler. Ancak bilim, aramızda kimyasal bir iletişim olduğunu söylüyor. Bu bağın merkezinde ise aşk hormonu olarak bilinen oksitosin var. Peki, bu hormonu kedinizle ilişkinizde nasıl güçlendirebilirsiniz? 

İşte araştırmalara göre uygulanabilecek yöntemler.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kedinizin Başlattığı Sevgi Anlarını Kaçırmayın

Kedinizin Başlattığı Sevgi Anlarını Kaçırmayın

2025 yılında yapılan bir araştırma, kedi ve insan arasındaki oksitosin seviyelerinin, kedinin kendi isteğiyle temas başlattığında yükseldiğini gösterdi. Zorla sevgi gösterileri ise tam tersi etki yapabiliyor. Özellikle kucağa almak ya da sıkıştırmak gibi kedinin hoşlanmadığı davranışlar, kimyasal bağı zayıflatıyor. Dolayısıyla kedinizin size yaklaşmasını beklemek en sağlıklı yöntem.

Ses Tonunuzun Gücünü Kullanın

2021’de Japonya’da gerçekleştirilen bir deney, sakin ve yumuşak bir ses tonunun hem insanlarda hem de kedilerde daha yüksek oksitosin salınımına yol açtığını ortaya koydu. Yani kedinizle konuşurken huzurlu bir hikaye anlatıyormuş gibi seslenmek bağınızı güçlendirebilir. Kediniz kelimeleri anlamasa bile, tonlamanız sinir sisteminde güven hissi yaratıyor.

Kucakta Geçirilen Zamanın Önemi

Kucakta Geçirilen Zamanın Önemi

Kediniz kendi isteğiyle kucağınıza geldiğinde oksitosin seviyeleri zirveye ulaşıyor. Bilim insanları bu durumu güvenli bağlanma olarak tanımlıyor. Kedinin bacaklarınıza yayılıp ağır bir battaniye gibi uzanması, biyolojik olarak mutluluk hormonu artışına sebep oluyor.

Yavaş Göz Kırpmayı Karşılıksız Bırakmayın

'Kedi öpücüğü' olarak da bilinen yavaş göz kırpma, araştırmalara göre güvenin en önemli göstergelerinden biri. Kediniz size bu hareketi yaptığında aynı şekilde karşılık vermek, hem ona güven verdiğinizi hem de kendinizde oksitosin salınımını tetiklediğinizi gösteriyor.

Mırlamanın İyileştirici Etkisine Kulak Verin

Mırlamanın İyileştirici Etkisine Kulak Verin

Araştırmalar, mırlamanın oksitosin seviyelerini yükselttiğini, kortizolü yani stres hormonunu düşürdüğünü ve hatta kan basıncını dengelediğini kanıtlıyor. Kediniz mırıldarken yanında kalmak, sizin sağlığınızı da olumlu yönde etkiliyor.

Mesafeli Kedilere Saygı Gösterin

Her kedi aynı derecede temas sevmeyebilir. Özellikle kaygılı ya da çekingen kediler, fazla dokunulmayı istemez. Bilim insanları, bu kediler üzerinde yapılan gözlemlerde zorla temas kurulduğunda oksitosin seviyelerinin düşüşe geçtiğini buldu. Yani mesafeli kedilerde sabır göstermek, onları zorlamamak ve zaman tanımak, bağın en sağlam temeli.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
4
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın