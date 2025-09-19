onedio
Kediler Neden Tıpkı Yılanlar Gibi Tıslar?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
19.09.2025 - 08:00

Günlük hayatta kedilerin aniden tısladığını mutlaka görmüşsünüzdür. Kimi zaman bir köpeğe, kimi zaman sahibine karşı bu tepkiyi verirler. Bu davranış aslında kedilere özgü değil, hayvanlar aleminde oldukça yaygın. Yılanlardan kuşlara, hatta bazı böceklere kadar birçok tür tıslar. 

Peki kedilerin yılanlara bu kadar benzer bir ses çıkarmasının ardında nasıl bir sır yatıyor?

Tıslama, omurgalı hayvanlarda en yaygın savunma seslerinden biridir.

Vücut büyüklüğü ya da tür fark etmeksizin birçok hayvanda aynı şekilde duyulur. Tıslama sesleri solunum sistemi üzerinden, havanın kuvvetli bir şekilde dışarı itilmesiyle ortaya çıkar. Yılanlarda bu ses, ağız tabanındaki glottis adı verilen tüp benzeri yapının kullanılmasıyla çıkar. 

Kedilerde de benzer şekilde daraltılmış bir hava yolundan hızla hava verildiğinde bu ses ortaya çıkar. Kazlarda bu işlev gagadan yapılırken, Madagaskar tıslayan hamamböceği ise vücudu boyunca sıralanan spiracle adı verilen küçük delikleri kullanır. Yani ister sürüngen, ister memeli, ister böcek olsun, mekanizma farklı olsa da ortaya çıkan ses şaşırtıcı derecede benzerdir.

Peki kediler neden yılanı taklit ediyor olabilir?

Tıslamanın en önemli amacı karşı tarafı korkutmak ve uzaklaştırmaktır. Yılanların savunmadaki başarısı düşünüldüğünde, bu sesi taklit etmek kediler için avantajlıdır. Bilim insanları doğrudan bir kanıt bulamamış olsa da kedilerin tıslamasının yılanlardan esinlenmiş olabileceği düşünülüyor. Çünkü kediler beş kıtada, yılanlarsa Antarktika dışında tüm kıtalarda yaşıyor. 

Yani kediler ve yılanların habitatları sık sık kesişiyor. Dahası; yılanların tarihi 100 milyon yıl öncesine, kedilerin ataları ise yalnızca 10-12 milyon yıl öncesine uzanıyor. Bu da kedilerin evrimsel süreçte yılanların etkili savunma sesini kendi davranışlarına uyarlamış olabileceğini düşündürüyor.

Kediler ve yılanların çok eski bir ortak ataları bulunuyor.

Yaklaşık 300 milyon yıl önce yaşamış olan Amniota grubundan hem memeliler hem de sürüngenler türedi. Kediler Synapsida kolunda, yılanlar ise Sauropsida kolunda gelişim gösterdi. Bu noktadan sonra yolları tamamen ayrıldı. Ancak doğada benzer ihtiyaçlara verilen benzer tepkiler, yani yakınsak evrim, ortaya çıktı. 

Tıslama sesi de bu tepkilerden biri oldu. İlginçtir ki bazı zehirli ve zehirsiz yılan türleri bile birbirini taklit ederek aynı frekansta tıslayabiliyor. Yani kedilerin tıslaması, milyonlarca yıldır süregelen evrimsel bir iletişim aracının günümüzdeki yansıması olarak karşımıza çıkıyor.

