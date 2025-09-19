Kediler Neden Tıpkı Yılanlar Gibi Tıslar?

Günlük hayatta kedilerin aniden tısladığını mutlaka görmüşsünüzdür. Kimi zaman bir köpeğe, kimi zaman sahibine karşı bu tepkiyi verirler. Bu davranış aslında kedilere özgü değil, hayvanlar aleminde oldukça yaygın. Yılanlardan kuşlara, hatta bazı böceklere kadar birçok tür tıslar.

Peki kedilerin yılanlara bu kadar benzer bir ses çıkarmasının ardında nasıl bir sır yatıyor?

Kaynak