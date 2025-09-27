onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Farelerin Kutsal Sayıldığı Şaşırtıcı Mekan: Karni Mata Tapınağı

Farelerin Kutsal Sayıldığı Şaşırtıcı Mekan: Karni Mata Tapınağı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
27.09.2025 - 15:02

Hindistan’ın Bikaner şehrine 30 kilometre uzaklıktaki Deshnok kasabasında yer alan Karni Mata Tapınağı, dünyanın en sıra dışı ibadet alanlarından biri. Burada yaklaşık 25 bin fare serbestçe dolaşıyor ve 'kutsal çocuklar' olarak anılıyor. Tapınak, dünyanın dört bir yanından gelen turistler için de oldukça merak uyandırıcı. 

Gelin bakalım...

Kaynak 1, Kaynak 2

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Karni Mata Tapınağı’nın hikayesi; Hindu tanrıçası Durga’nın yansıması olduğuna inanılan, Karni Mata’ya dayanıyor.

Karni Mata Tapınağı’nın hikayesi; Hindu tanrıçası Durga’nın yansıması olduğuna inanılan, Karni Mata’ya dayanıyor.

Rivayete göre Karni Mata’nın üvey oğlu Laxman, gölde boğulduğunda onu kurtarmak için ölüm tanrısı Yama’dan yardım istedi. Yama reddedince Karni Mata, oğlunu ve soyundan gelen binlerce kişiyi fare olarak yeniden dünyaya getirdi. Bu yüzden tapınaktaki fareler, Karni Mata’nın ailesinin yeryüzündeki yansımaları kabul ediliyor.

Başka bir rivayete göre ise on binlerce asker savaştan kaçarak Karni Mata’nın himayesine sığındı. Ölüm cezasından kurtulsalar da, bu korkaklıkları yüzünden farelere dönüştürülerek tapınakta yaşamaya mahkûm edildiler. Her iki efsane de tapınaktaki farelerin kutsal kabul edilmesinin temelini oluşturuyor.

Tapınakta dolaşan fareler "kabbas" yani "küçük çocuklar" olarak adlandırılıyor.

Tapınakta dolaşan fareler "kabbas" yani "küçük çocuklar" olarak adlandırılıyor.

Tapınak görevlileri bu hayvanları özenle besliyor; süt, tahıl, hindistan cevizi kabukları ve çeşitli yiyecekler sürekli önlerine konuyor. Ziyaretçiler yanlarında yiyecek getirerek fareleri besleyebiliyor. Ayrıca bir farenin ayaklarınızın üzerinden geçmesi büyük şans sayılıyor! Daha da özel olanı ise nadir görülen beyaz bir fareyle karşılaşmak. Beyaz fareler, Karni Mata’nın en yakın ailesinin ruhları olarak görülüyor.

Tapınağa girerken ayakkabılar çıkarılıyor ve çıplak ayakla dolaşılıyor. Bu sırada farelerin dokunması kutsal kabul ediliyor. Hatta onların artıkları sayılan yiyecek ve içeceklerden tatmak, ziyaretçiler için onurlu bir davranış olarak görülüyor.

Her yıl mart-nisan ve eylül-ekim aylarında düzenlenen Karni Mata Mela sırasında tapınak çok daha ihtişamlı hale geliyor.

Her yıl mart-nisan ve eylül-ekim aylarında düzenlenen Karni Mata Mela sırasında tapınak çok daha ihtişamlı hale geliyor.

Tanrıçanın heykeli altın taçlar, mücevherler ve çelenklerle süsleniyor. Sabah 4’te başlayan törenlerde dualar okunuyor, farelere yiyecek sunuluyor. 

Gün boyu devam eden ritüeller, gelen ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Ee, siz burayı ziyaret etmek ister miydiniz? Haydi yorumlara!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Ruzgar cenk

Bizdeki lerden çokta bir farkı yok gibi onlarda şıcanların elbiselerini öpüyorlar

kunti

nerede çokluk orada b.okluk diye boşuna denmemiş ,nüfus çok olunca kıçı kaşınan herkes birseyleri kutsal atfetmiş.

Kübra Aydın

Allah akıl versin, ineğe tapınırlar ortalık inek b..kundan geçilmez. Birde fare çıktı, bunlar iyice kafayı kırmış. Bu kadar kalabalık olunca insan ne yapacağ... Devamını Gör