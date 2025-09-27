Farelerin Kutsal Sayıldığı Şaşırtıcı Mekan: Karni Mata Tapınağı
Hindistan’ın Bikaner şehrine 30 kilometre uzaklıktaki Deshnok kasabasında yer alan Karni Mata Tapınağı, dünyanın en sıra dışı ibadet alanlarından biri. Burada yaklaşık 25 bin fare serbestçe dolaşıyor ve 'kutsal çocuklar' olarak anılıyor. Tapınak, dünyanın dört bir yanından gelen turistler için de oldukça merak uyandırıcı.
Gelin bakalım...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Karni Mata Tapınağı’nın hikayesi; Hindu tanrıçası Durga’nın yansıması olduğuna inanılan, Karni Mata’ya dayanıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tapınakta dolaşan fareler "kabbas" yani "küçük çocuklar" olarak adlandırılıyor.
Her yıl mart-nisan ve eylül-ekim aylarında düzenlenen Karni Mata Mela sırasında tapınak çok daha ihtişamlı hale geliyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Bizdeki lerden çokta bir farkı yok gibi onlarda şıcanların elbiselerini öpüyorlar
nerede çokluk orada b.okluk diye boşuna denmemiş ,nüfus çok olunca kıçı kaşınan herkes birseyleri kutsal atfetmiş.
Allah akıl versin, ineğe tapınırlar ortalık inek b..kundan geçilmez. Birde fare çıktı, bunlar iyice kafayı kırmış. Bu kadar kalabalık olunca insan ne yapacağ... Devamını Gör