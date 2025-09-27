Farelerin Kutsal Sayıldığı Şaşırtıcı Mekan: Karni Mata Tapınağı

Rivayete göre Karni Mata’nın üvey oğlu Laxman, gölde boğulduğunda onu kurtarmak için ölüm tanrısı Yama’dan yardım istedi. Yama reddedince Karni Mata, oğlunu ve soyundan gelen binlerce kişiyi fare olarak yeniden dünyaya getirdi. Bu yüzden tapınaktaki fareler, Karni Mata’nın ailesinin yeryüzündeki yansımaları kabul ediliyor.

Başka bir rivayete göre ise on binlerce asker savaştan kaçarak Karni Mata’nın himayesine sığındı. Ölüm cezasından kurtulsalar da, bu korkaklıkları yüzünden farelere dönüştürülerek tapınakta yaşamaya mahkûm edildiler. Her iki efsane de tapınaktaki farelerin kutsal kabul edilmesinin temelini oluşturuyor.