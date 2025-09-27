onedio
Tayland’ın En Zengin Kralı: 38 Uçak, 300 Araba ve 52 Altın Sandalı Var!

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
27.09.2025 - 10:26

Dünyada pek çok milyarder var ama servetini hem tarihi mirastan hem de ulusal etkiden alan isimler çok az. Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn, yani Rama X, bu açıdan en dikkat çeken isimlerden biri. Yaklaşık 43 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin kralı olarak anılıyor.

İşte Rama X’in serveti, yaşamı ve krallığının yarattığı tartışmalar...

Kral Maha Vajiralongkorn’un serveti, teknoloji ya da girişimcilikle değil, yüzyıllardır süregelen kraliyet mirasıyla şekillendi.

2016’da babası Kral Bhumibol’un vefatıyla tahta çıktı ve Kraliyet Mülkler Bürosu’nun (CPB) kontrolünü tamamen kendi eline aldı.Daha önce devletle bağlantılı görülen bu kurum, 2018’den itibaren doğrudan kralın otoritesine geçti.

CPB’nin devasa gayrimenkul varlıkları ve iş dünyasındaki stratejik yatırımlar, Rama X’i dünyanın en zengin monarklarından biri haline getirdi. Bangkok’ta 17 binden fazla mülkün sahibi olması, onu başkentin en büyük toprak sahiplerinden biri yapıyor. Ayrıca telekomünikasyon şirketleri, büyük bankalar ve otellerden elde edilen gelir, kraliyet hazinesine milyarlarca dolar kazandırıyor.

Rama X’in lüks yaşamı, serveti kadar çok konuşuluyor.

Koleksiyonunda 300’den fazla lüks otomobil bulunuyor; Rolls-Royce’lardan son model spor arabalara kadar sayısız seçenek garajını dolduruyor. Bununla da sınırlı değil, özel jetlerden helikopterlere uzanan 38 uçaklık bir filoya sahip. Her biri kraliyet protokolüne göre tasarlanan bu araçlar, onun ihtişamlı yaşamını simgeliyor.

Buna ek olarak 52 altın işlemeli sandal, Tayland’ın kültürel mirasıyla birleşen ihtişam gösterisi sunuyor. Kraliyet nehir törenlerinde kullanılan bu sandallar, halkın gözünde hem geleneksel bir bağ hem de krallığın görkemini yansıtan bir unsur. Ancak bu ihtişam, ülkede ekonomik eşitsizlikler sürerken sık sık tartışma konusu oluyor.

Büyük bankalar ve sanayi şirketlerindeki hisseler de kralın kontrolünde.

Siam Commercial Bank’taki 500 milyon dolarlık hisse ile Tayland’ın en büyük çimento şirketindeki 150 milyon dolarlık yatırımı, bu servetin sadece görünen kısmı. Önceki yıllarda vergiden muaf olan CPB, kralın doğrudan yönetimine geçince yılda yaklaşık 300 milyon dolarlık gelir de kişisel servetine dahil oldu.

Bununla birlikte kralın yatırımları yalnızca Tayland sınırlarıyla da sınırlı değil. Yurt dışında milyonlarca dolarlık gayrimenkullere sahip olduğu biliniyor. Almanya’daki 13 milyon dolarlık malikânesi bunlardan sadece biri.

