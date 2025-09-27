Tayland’ın En Zengin Kralı: 38 Uçak, 300 Araba ve 52 Altın Sandalı Var!

Koleksiyonunda 300’den fazla lüks otomobil bulunuyor; Rolls-Royce’lardan son model spor arabalara kadar sayısız seçenek garajını dolduruyor. Bununla da sınırlı değil, özel jetlerden helikopterlere uzanan 38 uçaklık bir filoya sahip. Her biri kraliyet protokolüne göre tasarlanan bu araçlar, onun ihtişamlı yaşamını simgeliyor.

Buna ek olarak 52 altın işlemeli sandal, Tayland’ın kültürel mirasıyla birleşen ihtişam gösterisi sunuyor. Kraliyet nehir törenlerinde kullanılan bu sandallar, halkın gözünde hem geleneksel bir bağ hem de krallığın görkemini yansıtan bir unsur. Ancak bu ihtişam, ülkede ekonomik eşitsizlikler sürerken sık sık tartışma konusu oluyor.