Condé Nast Belirledi: Shangri-La Bosphorus Dünyanın En İyi 5 Otelinden Biri Seçildi

'İstanbul Boğazı’nın Avrupa yakasında, 1930’larda inşa edilen eski bir tütün deposunda konumlanan Shangri-La Bosphorus; odalarında gri ve nötr tonların hâkim olduğu, başucunda James Hilton’un ‘Lost Horizon’ romanının yer aldığı bir konsepte sahip. Shang Palace, İstanbul fine-dining sahnesinde referans kabul ediliyor.'

Otelin Genel Müdürü Aykut Korkmaz, yapılan oylama sonrası 'Türkiye’nin En İyi Oteli seçilmek ve dünyanın en iyi 5 oteli arasında yer almak bizim için gurur verici. Bu sonuç, ekibimizin özverili çalışmasının bir yansıması' açıklamasında bulundu.