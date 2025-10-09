onedio
article/comments
article/share
Haberler
Seyahat
Condé Nast Belirledi: Shangri-La Bosphorus Dünyanın En İyi 5 Otelinden Biri Seçildi

Condé Nast Belirledi: Shangri-La Bosphorus Dünyanın En İyi 5 Otelinden Biri Seçildi

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
09.10.2025 - 19:36

Condé Nast Traveler dergisi, 2025 Readers’ Choice Awards sonuçlarını açıkladı. 757 binden fazla okuyucunun oylarıyla belirlenen listede, Shangri-La Bosphorus, İstanbul; Türkiye’nin En İyi Oteli seçildi. Otel ayrıca Dünyanın En İyi 50 Oteli sıralamasında beşinci sırada yer aldı. 

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Condé Nast Traveler’a Göre İstanbul’un en iyi oteli, Shangri-La Bosphorus.

Condé Nast Traveler’a Göre İstanbul’un en iyi oteli, Shangri-La Bosphorus.

Condé Nast Traveler, 2025 Readers’ Choice Awards değerlendirmesinde Shangri-La Bosphorus'u Türkiye’nin en iyi oteli olarak seçti. Dergide, otelin Boğaz kıyısındaki konumu, mimari yapısı ve tasarım anlayışı öne çıkarıldı.

1930’larda inşa edilen eski bir tütün deposunda faaliyet gösteren otel, Beşiktaş’ta, Dolmabahçe Sarayı’na 15 dakikalık yürüme mesafesinde yer alıyor.

Condé Nast Traveler dergisinde yer alan tanıtım metninde otel hakkında şu ifadeler kullanıldı:

Condé Nast Traveler dergisinde yer alan tanıtım metninde otel hakkında şu ifadeler kullanıldı:

'İstanbul Boğazı’nın Avrupa yakasında, 1930’larda inşa edilen eski bir tütün deposunda konumlanan Shangri-La Bosphorus; odalarında gri ve nötr tonların hâkim olduğu, başucunda James Hilton’un ‘Lost Horizon’ romanının yer aldığı bir konsepte sahip. Shang Palace, İstanbul fine-dining sahnesinde referans kabul ediliyor.'

Otelin Genel Müdürü Aykut Korkmaz, yapılan oylama sonrası 'Türkiye’nin En İyi Oteli seçilmek ve dünyanın en iyi 5 oteli arasında yer almak bizim için gurur verici. Bu sonuç, ekibimizin özverili çalışmasının bir yansıması' açıklamasında bulundu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın