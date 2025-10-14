İhtiyaç mı Duymuyorlar? Bilim İnsanları Köpeklerin Neden Konuşamadığını İlk Kez Açıkladı

Köpeklerin konuşamamasının nedeni ne teknik bir eksiklik ne de zekâ yetersizliği. Asıl sebep, buna hiç ihtiyaç duymamış olmaları.

İnsan türü, hayatta kalmak için iş birliği yapmaya ve karmaşık görevleri planlamaya mecburdu, bu da dili doğurdu.

Köpeklerse sürü halinde yaşarken duygularını, yönlendirmelerini ve uyarılarını beden diliyle, havlamalarla ve kokularla aktarabiliyordu. Bu sistem onlar için fazlasıyla yeterliydi.

Yani evrim onlara “konuşmayı” öğretmek zorunda kalmadı.