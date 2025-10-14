İhtiyaç mı Duymuyorlar? Bilim İnsanları Köpeklerin Neden Konuşamadığını İlk Kez Açıkladı
İnsanların en sadık dostları olan köpekler, duygularımızı anlayabiliyor, komutlarımızı tanıyor ve ses tonumuzu ayırt edebiliyor. Ancak tüm bu zekâya ve iletişim becerisine rağmen hâlâ tek bir kelime bile konuşamıyorlar. Peki neden? Macaristan’daki bir araştırma ekibi, köpeklerin neden konuşamadığına dair bu zamana kadar yapılan en kapsamlı bilimsel açıklamayı paylaştı.
İşte detaylar...
En zeki dostlarımızdan biri olan köpekler, sahiplerinin ses tonunu ayırt ediyor, duygularını anlıyor ve komutları kusursuz şekilde yerine getiriyor.
İnsanın en eski dostu olarak kabul edilen köpekler, yüzyıllar süren evcilleştirme sayesinde vahşi doğadaki atalarından tamamen farklı bir hal aldı.
Macaristan’daki Eötvös Loránd Üniversitesi’nde bulunan “BARKS Lab” ekibi tam da bu konunun peşine düştü.
Araştırma sonuçlarına göre köpekler, konuşmanın temel unsurlarının bir kısmına sahip.
