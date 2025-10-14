onedio
İhtiyaç mı Duymuyorlar? Bilim İnsanları Köpeklerin Neden Konuşamadığını İlk Kez Açıkladı

İhtiyaç mı Duymuyorlar? Bilim İnsanları Köpeklerin Neden Konuşamadığını İlk Kez Açıkladı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
14.10.2025 - 10:37

İnsanların en sadık dostları olan köpekler, duygularımızı anlayabiliyor, komutlarımızı tanıyor ve ses tonumuzu ayırt edebiliyor. Ancak tüm bu zekâya ve iletişim becerisine rağmen hâlâ tek bir kelime bile konuşamıyorlar. Peki neden? Macaristan’daki bir araştırma ekibi, köpeklerin neden konuşamadığına dair bu zamana kadar yapılan en kapsamlı bilimsel açıklamayı paylaştı.

İşte detaylar...

En zeki dostlarımızdan biri olan köpekler, sahiplerinin ses tonunu ayırt ediyor, duygularını anlıyor ve komutları kusursuz şekilde yerine getiriyor.

En zeki dostlarımızdan biri olan köpekler, sahiplerinin ses tonunu ayırt ediyor, duygularını anlıyor ve komutları kusursuz şekilde yerine getiriyor.

Hatta ses telleri de çeşitli tonlarda ses çıkarabilecek kadar gelişmiş durumda. Yani aslında konuşmak için gerekli “donanım” ve “yazılım” onlarda da var gibi. Ama ortada hâlâ “konuşan köpek” yok. Peki neden?

İnsanın en eski dostu olarak kabul edilen köpekler, yüzyıllar süren evcilleştirme sayesinde vahşi doğadaki atalarından tamamen farklı bir hal aldı.

İnsanın en eski dostu olarak kabul edilen köpekler, yüzyıllar süren evcilleştirme sayesinde vahşi doğadaki atalarından tamamen farklı bir hal aldı.

İnsanlarla birlikte yaşamaya o kadar adapte oldular ki, artık duygularımızı sezebiliyor, ses tonumuzdan moralimizin bozuk olduğunu anlayabiliyorlar.

Ama tüm bu duygusal zekâya rağmen, bir türlü “konuşma” aşamasına geçemediler.

Macaristan’daki Eötvös Loránd Üniversitesi’nde bulunan “BARKS Lab” ekibi tam da bu konunun peşine düştü.

Macaristan’daki Eötvös Loránd Üniversitesi’nde bulunan “BARKS Lab” ekibi tam da bu konunun peşine düştü.

Araştırmacılar, köpeklerin neden konuşamadığını anlamaya çalışırken aslında insan konuşmasının evrimini de çözmeye çalışıyor.

Projenin başındaki isim Dr. Tamás Faragó, “İnsanın konuşmayı nasıl geliştirdiğini laboratuvar ortamında yeniden yaratmak imkânsız. Ama köpekler gibi evcilleştirilmiş canlılar üzerinden bu süreci anlamak mümkün,” diyor.

Bir diğer araştırmacı Dr. Rita Lenkei ise şunu ekliyor:

“Köpekler gerçekten sözcüklere doğru evrimleşiyor muydu? Yoksa baştan beri kelimelere ihtiyaç duymayan bir iletişim sistemine mi sahipti?”

Araştırma sonuçlarına göre köpekler, konuşmanın temel unsurlarının bir kısmına sahip.

Araştırma sonuçlarına göre köpekler, konuşmanın temel unsurlarının bir kısmına sahip.

Köpeklerin konuşamamasının nedeni ne teknik bir eksiklik ne de zekâ yetersizliği. Asıl sebep, buna hiç ihtiyaç duymamış olmaları.

İnsan türü, hayatta kalmak için iş birliği yapmaya ve karmaşık görevleri planlamaya mecburdu, bu da dili doğurdu.

Köpeklerse sürü halinde yaşarken duygularını, yönlendirmelerini ve uyarılarını beden diliyle, havlamalarla ve kokularla aktarabiliyordu. Bu sistem onlar için fazlasıyla yeterliydi.

Yani evrim onlara “konuşmayı” öğretmek zorunda kalmadı.

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
