Şehirlerarası Otobüs Yolculuğunda Yeni Dönem: Artık Bazı Kentlerde Otobüs Durmayacak

Sözcü’de yer alan habere, birçok otobüs firması İstanbul-İzmir yolunda olduğu gibi İstanbul-Ankara arasında da ekspress sefere geçmeye hazırlanıyor.

İstanbul-Ankara arasında kesintisiz hizmet vermeye başlayacak otobüsler, Kocaeli, Sakarya, Bolu, Düzce, Beypazarı ve Polatlı gibi yerlere uğramayacak.

Bazı firmaların ise ekspress sefer yerine aradaki kentlere de uğrayacağı ve bilet fiyatlarında ona göre değişiklik olacağı öğrenildi.