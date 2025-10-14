Şehirlerarası Otobüs Yolculuğunda Yeni Dönem: Artık Bazı Kentlerde Otobüs Durmayacak
Birçok otobüs firması Türkiye’nin en çok kullanılan güzergahlarından İstanbul-İzmir arasında ekspress ulaşıma geçmiş ve arada kalan kentlerde uğramamaya başlamıştı. Otobüs firmalarının aynı yönetimi İstanbul-Ankara güzergahında da yapmaya karar verdiği öğrenildi. Otobüsler Kasım ayı itibarıyla Kocaeli, Sakarya, Bolu, Düzce, Beypazarı ve Polatlı gibi yerlere uğramadan direkt Ankara’ya gidecek.
Kaynak: Sözcü
İstanbul ile Ankara arasında yapılan yüksek hızlı tren nedeniyle daha az tercih edilen şehirlerarası otobüsler çareyi ekspress seferde buldu.
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
