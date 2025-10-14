onedio
Şehirlerarası Otobüs Yolculuğunda Yeni Dönem: Artık Bazı Kentlerde Otobüs Durmayacak

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
14.10.2025 - 19:43

Birçok otobüs firması Türkiye’nin en çok kullanılan güzergahlarından İstanbul-İzmir arasında ekspress ulaşıma geçmiş ve arada kalan kentlerde uğramamaya başlamıştı. Otobüs firmalarının aynı yönetimi İstanbul-Ankara güzergahında da yapmaya karar verdiği öğrenildi. Otobüsler Kasım ayı itibarıyla Kocaeli, Sakarya, Bolu, Düzce, Beypazarı ve Polatlı gibi yerlere uğramadan direkt Ankara’ya gidecek.

Kaynak: Sözcü

İstanbul ile Ankara arasında yapılan yüksek hızlı tren nedeniyle daha az tercih edilen şehirlerarası otobüsler çareyi ekspress seferde buldu.

Sözcü’de yer alan habere, birçok otobüs firması İstanbul-İzmir yolunda olduğu gibi İstanbul-Ankara arasında da ekspress sefere geçmeye hazırlanıyor.

İstanbul-Ankara arasında kesintisiz hizmet vermeye başlayacak otobüsler, Kocaeli, Sakarya, Bolu, Düzce, Beypazarı ve Polatlı gibi yerlere uğramayacak.

Bazı firmaların ise ekspress sefer yerine aradaki kentlere de uğrayacağı ve bilet fiyatlarında ona göre değişiklik olacağı öğrenildi.

Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
