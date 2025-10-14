Kobra Murat "Cinayeti Çözdüm" Demişti: Güllü’nün Oğlundan Kobra Murat İçin Suç Duyurusu
Arabesk müziğin simge isimlerinden Güllü’nün evinin camından düşerek hayatını kaybetmesinin yankıları sürüyor. Güllü’nün ölümüyle ilgili bugün çıkan Adli Tıp raporunda zehirlenme gibi bir durum olmadığı ve ölümün yüksekten düşmeye bağlı travma sebebiyle yaşandığı yer almıştı.
Hayatını kaybeden Güllü’nün oğlu Tuğberk Yağız Hamza Gülter ise “Güllü’nün cinayetini çözdüm” diyen “Kobra Murat” lakaplı Murat Divandiler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Kaynak: Rojda Altıntaş / Twitter
“Güllü” olarak bilinen şarkıcı Gül Tut, 26 Eylül’de Yalova’da bulunan evinden düşerek hayatını kaybetmişti.
Güllü’nün ailesi “Kobra Murat” için harekete geçti.
Savcılığa verilen dilekçe 👇
