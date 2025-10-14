onedio
Kobra Murat "Cinayeti Çözdüm" Demişti: Güllü’nün Oğlundan Kobra Murat İçin Suç Duyurusu

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
14.10.2025 - 21:48

Arabesk müziğin simge isimlerinden Güllü’nün evinin camından düşerek hayatını kaybetmesinin yankıları sürüyor. Güllü’nün ölümüyle ilgili bugün çıkan Adli Tıp raporunda zehirlenme gibi bir durum olmadığı ve ölümün yüksekten düşmeye bağlı travma sebebiyle yaşandığı yer almıştı.

Hayatını kaybeden Güllü’nün oğlu Tuğberk Yağız Hamza Gülter ise “Güllü’nün cinayetini çözdüm” diyen “Kobra Murat” lakaplı Murat Divandiler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

“Güllü” olarak bilinen şarkıcı Gül Tut, 26 Eylül’de Yalova’da bulunan evinden düşerek hayatını kaybetmişti.

Güllü’nün hayatını kaybetmesiyle ilgili birçok kişi açıklamalarda bulunurken, en dikkat çeken isim Kobra Murat olmuştu. Kobra Murat lakaplı şarkıcı “Güllü’nün cinayetini çözdüm” diyerek bir paylaşımda bulunmuştu.

Güllü’nün ailesi “Kobra Murat” için harekete geçti.

Gazeteci Rojda Altıntaş, Güllü’nün oğlu Tuğberk Yağız Hamza Gülter’in, Güllü’nün avukatı Rahmi Çelik aracılığıyla “Kobra Murat” hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu açıkladı.

Şikayet dilekçesinde, Kobra Murat’ın internet üzerinden yaptığı yayınlarla Güllü’nün ölümü hakkında 'asılsız ve yanıltıcı' bilgiler yaydığı belirtildi.

Savcılığa verilen dilekçe 👇

İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
