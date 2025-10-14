Balkondan Düşerek Hayatını Kaybeden Güllü'nün Ölüm Nedeni Belli Oldu!
Ünlü sanatçı Güllü'nün 26 Eylül 2025 tarihinde Yalova’nın Çınarcık ilçesindeki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetmesinin ardından başlatılan soruşturma, Adli Tıp Kurumu Birinci İhtisas Kurulu’nun hazırladığı kesin raporla sonuçlandı.
Halktv'nin haberine göre, yapılan otopsi ve toksikolojik incelemelerde, Güllü’nün kanında 3,53 promil etil alkol tespit edilmesine rağmen, zehirlenme gibi dış etkilere bağlı bir bulguya rastlanmadığı belirtildi.
Güllü'nün ani ölümü, hem hayranlarını hem de medya dünyasını derinden sarsmıştı. Vefatının ardından spekülasyonlar ortada dolaşmaya devam ederken Güllü'nün ölüm nedeni kesinleşti.
