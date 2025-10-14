onedio
Balkondan Düşerek Hayatını Kaybeden Güllü'nün Ölüm Nedeni Belli Oldu!

Balkondan Düşerek Hayatını Kaybeden Güllü'nün Ölüm Nedeni Belli Oldu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
14.10.2025 - 14:13

Ünlü sanatçı Güllü'nün 26 Eylül 2025 tarihinde Yalova’nın Çınarcık ilçesindeki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetmesinin ardından başlatılan soruşturma, Adli Tıp Kurumu Birinci İhtisas Kurulu’nun hazırladığı kesin raporla sonuçlandı.

Halktv'nin haberine göre, yapılan otopsi ve toksikolojik incelemelerde, Güllü’nün kanında 3,53 promil etil alkol tespit edilmesine rağmen, zehirlenme gibi dış etkilere bağlı bir bulguya rastlanmadığı belirtildi.

Kaynak: https://halktv.com.tr/gundem/son-daki...
Güllü'nün ani ölümü, hem hayranlarını hem de medya dünyasını derinden sarsmıştı. Vefatının ardından spekülasyonlar ortada dolaşmaya devam ederken Güllü'nün ölüm nedeni kesinleşti.

Uzun süredir tartışılan “zehirlenme” iddiaları ve spekülasyonlar, Adli Tıp Kurumu Birinci İhtisas Kurulu’nun raporu ile son buldu.

Halktv'de yer alan habere göre, Güllü’nün ölümüne ilişkin süren soruşturmada, Adli Tıp Kurumu Birinci İhtisas Kurulu’nun mütalaası tamamlandı. Rapor, kamuoyunda uzun süredir tartışılan “zehirlenme” iddialarına son noktayı koydu.

Kurulun incelemesinde, Güllü’nün kanında yüksek miktarda etil alkol tespit edildiği ortaya çıktı. Ancak yapılan tıbbi incelemelerde, sanatçının zehirlenerek öldüğüne dair hiçbir bulguya rastlanmadı.

Rapor, ölümün yüksekten düşme sonucu gerçekleştiğini net şekilde ortaya koydu. Tespitlere göre, boyun travması, beyin kanaması ve iç kanama, ölüm nedeni olarak açıklandı.

Adli Tıp uzmanları, elde edilen bulguların “kazara düşme” olasılığını desteklediğini belirtirken, savcılık soruşturmasının rapor doğrultusunda devam ettiği bildirildi.

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
