onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
40 Yıllık Finansçı Açıkladı: Vatandaşın Her Şeye Rağmen Değiştirmeyeceği 3 Ekonomik Karar

40 Yıllık Finansçı Açıkladı: Vatandaşın Her Şeye Rağmen Değiştirmeyeceği 3 Ekonomik Karar

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
15.10.2025 - 13:59

Ekonomide yaşanan gelişmeler, alınan kararlar vatandaşların her birini adeta ekonomist olmaya zorladı. Vatandaşların kendisine göre aldığı birtakım ekonomik kararlar mevcut. Ekonomi uzmanı Prof. Dr. Şenol Babuşcu, vatandaşın her şeye rağmen değiştirmeyeceği 3 ekonomik kararı açıkladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Şenol Babuşcu'nun yaptığı paylaşım şöyle:

Şenol Babuşcu'nun yaptığı paylaşım şöyle:
twitter.com

'40 yıldır finans sektörünün içinde bulunuyorum…

Türk halkı üç konuda ekonomik kararlarını yapılan düzenlemelere ve çağrılara rağmen değiştirmez.

1. Yastık altındaki altını ekonomiye kazandırmak amacıyla bozdurmaz veya bankacılık sistemine getirmez.

2. Tasarruflarını dolara yatırmaktan vazgeçmez.

3. Mevduatta vadeyi asla uzatmaz.

Tercihi 45 günden kısa vadelidir. 

Bunların temel nedeni ekonomi yönetimine olan güvensizliktir…'

Babuşcu'nun paylaşımına gelen yorumlar şöyleydi👇🏻

Babuşcu'nun paylaşımına gelen yorumlar şöyleydi👇🏻
twitter.com

'Yastık altı konusunda kimsenin konuşmadığı bir kaç başlık daha var üstadım, bunlar:

1- Dini gerekçeler ile faiz ve bankacılık sisteminden uzak duran mütedeyyin vatandaşların  tercihi

2- Kayıt dışı veyahut yasa dışı kazançların bankacılık sistemine girmesinin mümkün olmaması

3- Sadece Cumhuriyet dönemini değil Roma-Osmanlı dönemini bile kapsayan ekonomik sisteme olan kadim güvensizlik'

👇🏻

👇🏻
twitter.com

'Tasarruflarını hisse senedi, yatırım fonu ve tahvil bonoda değerlendirmeyi tercih etmez. Altın da altın, dolar da dolar:)'

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

'Çok doğru tespit. Ekonomi yönetimine güven olmadığında, vatandaş da kendi mikro ekonomisinin garantörüne dönüşüyor. Altını, doları, kısa vadeyi seçmesi aslında risk yönetimi refleksi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇🏻

👇🏻
twitter.com

'Param olacağına tapum olsun der... Ne de olsa değer kazanır diye düşünür...'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın