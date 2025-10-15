40 Yıllık Finansçı Açıkladı: Vatandaşın Her Şeye Rağmen Değiştirmeyeceği 3 Ekonomik Karar

'Yastık altı konusunda kimsenin konuşmadığı bir kaç başlık daha var üstadım, bunlar:

1- Dini gerekçeler ile faiz ve bankacılık sisteminden uzak duran mütedeyyin vatandaşların tercihi

2- Kayıt dışı veyahut yasa dışı kazançların bankacılık sistemine girmesinin mümkün olmaması

3- Sadece Cumhuriyet dönemini değil Roma-Osmanlı dönemini bile kapsayan ekonomik sisteme olan kadim güvensizlik'