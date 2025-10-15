onedio
EYT Mağdurları Kademeli Emeklilik Düzenlemesi İçin Çağrı Yaptı

EYT Mağdurları Kademeli Emeklilik Düzenlemesi İçin Çağrı Yaptı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
15.10.2025 - 16:23

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinden yararlanamayan vatandaşlar kademeli emeklilik sisteminin yürürlüğe girmesi için sık sık hükümete çağrı yapıyor. X’te ‘@adilemeklilik’ isim bir hesap kademeli emekliliğin sorunu çözecek olan adil bir sistem olduğunu belirterek yeniden hükümete seslendi.

EYT mağdurları X'ten kademeli emeklilik için çağrı yaptı.

EYT mağdurları X'ten kademeli emeklilik için çağrı yaptı.

X'te '@adilemeklilik' isimli bir hesap kademeli emekliliğin gelmesi için hükümete yeni bir çağrı yaptı. Yapılan paylaşımda EYT tarafından mağdur olduklarını belirtilerek kademeli emekliliğin adil sistem olduğu kaydedildi.

Yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı

'Emeklilikte tek MAĞDURİYET vardır 7438 Sayılı EYT Yasası Mağduriyeti

Kademeli Emeklilik mağduriyet değildir. Tüm dünyada sosyal adalet ve eşitlik için uygulanan çözümün adıdır. Kademe mağduriyet değil, çözümün adıdır. Ne güzel dünya biz herkes için , bazıları kendi için mücadele etsin…Siz herkese merhem olabilecek nitelikte bir çözüm yarattınız da , O çözümü biz mi desteklemedik…'

Daha iyi bir çözüm metodolojisi keşfedene kadar, herkes Kademeye destek vermelidir. Tüm mağdurlar , herkesi kapsayan daha iyi çözüm bulunamadığı sürece kademe altında birleşmelidir.

Yapılan paylaşım şöyleydi:

Yapılan paylaşım şöyleydi:
twitter.com

'Daha iyi bir çözüm metodolojisi keşfedene kadar, herkes kademeye destek vermelidir. Tüm mağdurlar, herkesi kapsayan daha iyi çözüm bulunamadığı sürece kademe altında birleşmelidir.'

Bu çağrıya destek verenler paylaşıma yorum yaptı:

Bu çağrıya destek verenler paylaşıma yorum yaptı:
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
