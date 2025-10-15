EYT Mağdurları Kademeli Emeklilik Düzenlemesi İçin Çağrı Yaptı
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinden yararlanamayan vatandaşlar kademeli emeklilik sisteminin yürürlüğe girmesi için sık sık hükümete çağrı yapıyor. X’te ‘@adilemeklilik’ isim bir hesap kademeli emekliliğin sorunu çözecek olan adil bir sistem olduğunu belirterek yeniden hükümete seslendi.
EYT mağdurları X'ten kademeli emeklilik için çağrı yaptı.
Yapılan paylaşım şöyleydi:
Bu çağrıya destek verenler paylaşıma yorum yaptı:
