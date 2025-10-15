EYT Mağdurları Kademeli Emeklilik Düzenlemesi İçin Çağrı Yaptı

X'te '@adilemeklilik' isimli bir hesap kademeli emekliliğin gelmesi için hükümete yeni bir çağrı yaptı. Yapılan paylaşımda EYT tarafından mağdur olduklarını belirtilerek kademeli emekliliğin adil sistem olduğu kaydedildi.

Yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı

'Emeklilikte tek MAĞDURİYET vardır 7438 Sayılı EYT Yasası Mağduriyeti

Kademeli Emeklilik mağduriyet değildir. Tüm dünyada sosyal adalet ve eşitlik için uygulanan çözümün adıdır. Kademe mağduriyet değil, çözümün adıdır. Ne güzel dünya biz herkes için , bazıları kendi için mücadele etsin…Siz herkese merhem olabilecek nitelikte bir çözüm yarattınız da , O çözümü biz mi desteklemedik…'

Daha iyi bir çözüm metodolojisi keşfedene kadar, herkes Kademeye destek vermelidir. Tüm mağdurlar , herkesi kapsayan daha iyi çözüm bulunamadığı sürece kademe altında birleşmelidir.