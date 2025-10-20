onedio
20 Ekim Pazartesi Altın Fiyatları: Altın Düştü mü? Altın Ne Kadar Oldu?

Ali Can YAYCILI
20.10.2025 - 08:11

Son dönemlerin tutulamayan yıldızı olan altın yeni haftaya da yükseklerden başladı. 20 Ekim 2025 gram altın fiyatı 6.070 TL ve ons fiyatı 4.266 dolardan haftaya başlıyor. Rakamlar, cuma kapanışına göre yatay bir açılışa işaret ederken; en çok merak edilen konu altın fiyatları yükselmeye devam edecek mi? Geçtiğimiz günlerde 10 bin TL’nin üzerine çıkan çeyrek altın fiyatı bu sabah 10 bin TL’nin altında. Altının ons fiyatındaki öngörülemeyen artışlar yurt içinde gram altının da rekor üstüne rekor kırmasına yol açıyor. Altın, geçen haftanın sonunda değerli metaller piyasasında yaşanan sert satışların ardından dalgalandı. ABD-Çin geriliminin azaldığına dair işaretler, piyasalarda genel olarak olumlu bir hava oluşturdu. İşte 20 Ekim Pazartesi altın fiyatları: Altın ne kadar oldu? Altın düştü mü? sorularının yanıtı…

20 Ekim Pazartesi altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatlarında geçtiğimiz 2.5 aylık dönemde yaşanan ‘önlenemez’ yükseliş serisinin ardından dikkatler yeni haftaya çevrildi. Geçen hafta 4.381 dolar ile rekor tazeleyen ons altın fiyatı, cuma günü kazanımlarının bir kısmını geri vererek 4.253 dolardan kapanış yapmıştı. Onsta haftalık yükseliş de %5,91 olarak gerçekleşmişti.

Küresel piyasalarda ons altın fiyatında yeni haftada 4.266 dolara yakın bir görünüm sergiliyor. Özellikle iç piyasada ons altın ile birlikte değişimi devam eden gram altın ise 6.070 TL ile güne başladı. Çeyrek altın da sabah saatlerinde 9.942 TL ile açılış yaptı.

20 Ekim Pazartesi Altın kaç TL?

Gram altın fiyatı

Gram altın 6.070 TL

Çeyrek altın fiyatı

Çeyrek altın 9.942 TL

Yarım altın fiyatı

Yarım altın 19.883 TL

Tam altın fiyatı

Tam altın 39.642 TL

Ons altın fiyatı

Ons altın 4.266 dolar

Altın fiyatları artmaya devam edecek mi?

'Altın fiyatları son durum' hemen herkes için merak edilen bir konu haline geldi. Sadece yatırımcılar değil, herhangi bir yatırım amacı bulunmayanlar da güncel altın fiyatını yakından takip ediyor. Altına ilgi dünya genelinde benzer seyrederken, 'altın neden yükseldi?', 'altın yükselişi devam edecek mi?' soruları da merak ediliyor. Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, altındaki yükselişin 1972 ve 1978 yılları arasında yaşanan yükselişe benzediğini belirterek “Altın fiyatlarını 1972-1978 yılları arasındaki gelişmelerle değerlendirmek gerekir. O dönemde Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası rezervlerinde ne kadar altın varsa, o kadar dolar basabiliyordu. Ancak bu sistem 1972’de terk edildi ve dolar, altın karşılığı olmayan bir para birimi hâline geldi. İşte o andan itibaren altın, petrol kriziyle de birlikte 35 dolardan 850 dolara kadar yükseldi. Yani 6 yılda 23 kat artış yaşandı. Bugünkü hareket de o döneme çok benziyor” dedi.

