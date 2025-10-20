20 Ekim Pazartesi Altın Fiyatları: Altın Düştü mü? Altın Ne Kadar Oldu?

'Altın fiyatları son durum' hemen herkes için merak edilen bir konu haline geldi. Sadece yatırımcılar değil, herhangi bir yatırım amacı bulunmayanlar da güncel altın fiyatını yakından takip ediyor. Altına ilgi dünya genelinde benzer seyrederken, 'altın neden yükseldi?', 'altın yükselişi devam edecek mi?' soruları da merak ediliyor. Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, altındaki yükselişin 1972 ve 1978 yılları arasında yaşanan yükselişe benzediğini belirterek “Altın fiyatlarını 1972-1978 yılları arasındaki gelişmelerle değerlendirmek gerekir. O dönemde Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası rezervlerinde ne kadar altın varsa, o kadar dolar basabiliyordu. Ancak bu sistem 1972’de terk edildi ve dolar, altın karşılığı olmayan bir para birimi hâline geldi. İşte o andan itibaren altın, petrol kriziyle de birlikte 35 dolardan 850 dolara kadar yükseldi. Yani 6 yılda 23 kat artış yaşandı. Bugünkü hareket de o döneme çok benziyor” dedi.