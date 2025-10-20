20 Ekim Pazartesi Altın Fiyatları: Altın Düştü mü? Altın Ne Kadar Oldu?
Son dönemlerin tutulamayan yıldızı olan altın yeni haftaya da yükseklerden başladı. 20 Ekim 2025 gram altın fiyatı 6.070 TL ve ons fiyatı 4.266 dolardan haftaya başlıyor. Rakamlar, cuma kapanışına göre yatay bir açılışa işaret ederken; en çok merak edilen konu altın fiyatları yükselmeye devam edecek mi? Geçtiğimiz günlerde 10 bin TL’nin üzerine çıkan çeyrek altın fiyatı bu sabah 10 bin TL’nin altında. Altının ons fiyatındaki öngörülemeyen artışlar yurt içinde gram altının da rekor üstüne rekor kırmasına yol açıyor. Altın, geçen haftanın sonunda değerli metaller piyasasında yaşanan sert satışların ardından dalgalandı. ABD-Çin geriliminin azaldığına dair işaretler, piyasalarda genel olarak olumlu bir hava oluşturdu. İşte 20 Ekim Pazartesi altın fiyatları: Altın ne kadar oldu? Altın düştü mü? sorularının yanıtı…
20 Ekim Pazartesi altın fiyatları ne kadar oldu?
20 Ekim Pazartesi Altın kaç TL?
Altın fiyatları artmaya devam edecek mi?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın