O Döneme Benzetti: Para Piyasaları Uzmanından Altın Yükselişinin Ne Zaman Duracağına Dair Açıklama
Geçtiğimiz hafta 6 bin liraya yaklaşarak tüm zamanların rekorunu kıran altının ardından gümüşte de benzer bir yükseliş söz konusu olmuştu. 5 bin 905 liraya kadar yükselen gram altın, haftayı 5 bin 727 lira olarak tamamladı. Hemen her gün 'Altın ne kadar?', 'Gram altın kaç TL?' diye aratılırken altının yeniden yükselmesine kesin gözüyle bakılıyor. 19 Ekim 2025 güncel altın fiyatları da araştırılırken, altındaki yükseliş ne zaman duracak diye de büyük bir merak konusu olmaya devam ediyor.
Para piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, konuya ilişkin açıklama ve değerlendirmelerde bulundu.
Kaynak: Türkiye Gazetesi
"Altın fiyatları son durum" hemen herkes için merak edilen bir konu haline geldi.
Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, altındaki yükselişin 1972 ve 1978 yılları arasında yaşanan yükselişe benzediğini belirtti.
19 Ekim 2025 Pazar Gram Altın Ne Kadar, Çeyrek Altın Ne Kadar?
