O Döneme Benzetti: Para Piyasaları Uzmanından Altın Yükselişinin Ne Zaman Duracağına Dair Açıklama

Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk 'Sadece merkez bankaları değil, bireyler de altın alıyor. Altındaki yükseliş balon değil. Altının nerede duracağı belli değil' değerlendirmesinde bulundu. Yıldırımtürk ayrıca, 'Altın fiyatlarını 1972-1978 yılları arasındaki gelişmelerle değerlendirmek gerekir. O dönemde Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası rezervlerinde ne kadar altın varsa, o kadar dolar basabiliyordu. Ancak bu sistem 1972’de terk edildi ve dolar, altın karşılığı olmayan bir para birimi hâline geldi. İşte o andan itibaren altın, petrol kriziyle de birlikte 35 dolardan 850 dolara kadar yükseldi. Yani 6 yılda 23 kat artış yaşandı. Bugünkü hareket de o döneme çok benziyor. Artan jeopolitik riskler, ticaret savaşları, Trump’ın ikinci döneminde zayıf dolar hedefi, küresel para sisteminde yeni bir kırılmaya yol açıyor' ifadelerini kullandı.