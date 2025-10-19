onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
O Döneme Benzetti: Para Piyasaları Uzmanından Altın Yükselişinin Ne Zaman Duracağına Dair Açıklama

O Döneme Benzetti: Para Piyasaları Uzmanından Altın Yükselişinin Ne Zaman Duracağına Dair Açıklama

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
19.10.2025 - 15:03

Geçtiğimiz hafta 6 bin liraya yaklaşarak tüm zamanların rekorunu kıran altının ardından gümüşte de benzer bir yükseliş söz konusu olmuştu. 5 bin 905 liraya kadar yükselen gram altın, haftayı 5 bin 727 lira olarak tamamladı. Hemen her gün 'Altın ne kadar?', 'Gram altın kaç TL?' diye aratılırken altının yeniden yükselmesine kesin gözüyle bakılıyor. 19 Ekim 2025 güncel altın fiyatları da araştırılırken, altındaki yükseliş ne zaman duracak diye de büyük bir merak konusu olmaya devam ediyor.

Para piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, konuya ilişkin açıklama ve değerlendirmelerde bulundu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

"Altın fiyatları son durum" hemen herkes için merak edilen bir konu haline geldi.

"Altın fiyatları son durum" hemen herkes için merak edilen bir konu haline geldi.

Sadece yatırımcılar değil, herhangi bir yatırım amacı bulunmayanlar da güncel altın fiyatını yakından takip ediyor. Altına ilgi dünya genelinde benzer seyrederken, 'altın neden yükseldi?', 'altın yükselişi devam edecek mi?' soruları da merak ediliyor.

Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, altındaki yükselişin 1972 ve 1978 yılları arasında yaşanan yükselişe benzediğini belirtti.

Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, altındaki yükselişin 1972 ve 1978 yılları arasında yaşanan yükselişe benzediğini belirtti.

Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk 'Sadece merkez bankaları değil, bireyler de altın alıyor. Altındaki yükseliş balon değil. Altının nerede duracağı belli değil' değerlendirmesinde bulundu. Yıldırımtürk ayrıca, 'Altın fiyatlarını 1972-1978 yılları arasındaki gelişmelerle değerlendirmek gerekir. O dönemde Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası rezervlerinde ne kadar altın varsa, o kadar dolar basabiliyordu. Ancak bu sistem 1972’de terk edildi ve dolar, altın karşılığı olmayan bir para birimi hâline geldi. İşte o andan itibaren altın, petrol kriziyle de birlikte 35 dolardan 850 dolara kadar yükseldi. Yani 6 yılda 23 kat artış yaşandı. Bugünkü hareket de o döneme çok benziyor. Artan jeopolitik riskler, ticaret savaşları, Trump’ın ikinci döneminde zayıf dolar hedefi, küresel para sisteminde yeni bir kırılmaya yol açıyor' ifadelerini kullandı.

19 Ekim 2025 Pazar Gram Altın Ne Kadar, Çeyrek Altın Ne Kadar?

19 Ekim 2025 Pazar Gram Altın Ne Kadar, Çeyrek Altın Ne Kadar?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın