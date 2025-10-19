Asgari Ücret Komisyonu Toplanıyor: 2026 Asgari Ücret Zammı İçin İlk Resmi Adım Atıldı
Asgari ücret zammı için geri sayım başladı. Milyonlarca çalışanı ve işvereni ilgilendiren asgari ücret, işçi-işveren-hükümet temsilcilerinin oluşturduğu komisyonla belirlenecek. 2026 asgari ücret zammının ne kadar olacağı merak edilirken uzmanlar da tahminlerini paylaşmaya başladı. Yeni asgari ücret için ilk resmi adım atıldı. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Üçlü Danışma Kurulu, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun işleyişini ele almak için 21 Ekim'de toplanacak.
2026 asgari ücret ne kadar olacak?
Asgari ücret komisyonu toplanıyor: 2026 asgari ücret zammı için ilk resmi adım atıldı.
Asgari ücret nasıl belirleniyor?
