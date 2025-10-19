Asgari Ücret Komisyonu Toplanıyor: 2026 Asgari Ücret Zammı İçin İlk Resmi Adım Atıldı

1 Ocak 2026'dan itibaren geçerli olacak asgari ücret için yapılacak zam gündemde yerini almaya başladı. Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren sorunun cevabı Aralık ayının sonunda Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun kararıyla belli olacak. '2026 asgari ücret ne kadar olacak?' sorusunun yanıtı henüz netlik kazanmazken art arda tahminler de gelmeye başladı. Uzmanlar, asgari ücrete yaklaşık yüzde 20 civarında bir zam yapılacağını ve rakamın 26 bin olabileceğini dile getiriyor. Bir başka görüşe göre ise asgari ücretin maksimum 29 bin TL olacağı öngörülüyor.

2025 asgari ücret ne kadar?

2025 asgari ücret 22 bin 104 TL.