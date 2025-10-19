onedio
Asgari Ücret Komisyonu Toplanıyor: 2026 Asgari Ücret Zammı İçin İlk Resmi Adım Atıldı

Asgari Ücret Komisyonu Toplanıyor: 2026 Asgari Ücret Zammı İçin İlk Resmi Adım Atıldı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
19.10.2025 - 13:23

Asgari ücret zammı için geri sayım başladı. Milyonlarca çalışanı ve işvereni ilgilendiren asgari ücret, işçi-işveren-hükümet temsilcilerinin oluşturduğu komisyonla belirlenecek. 2026 asgari ücret zammının ne kadar olacağı merak edilirken uzmanlar da tahminlerini paylaşmaya başladı. Yeni asgari ücret için ilk resmi adım atıldı. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Üçlü Danışma Kurulu, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun işleyişini ele almak için 21 Ekim'de toplanacak.

2026 asgari ücret ne kadar olacak?

2026 asgari ücret ne kadar olacak?

1 Ocak 2026'dan itibaren geçerli olacak asgari ücret için yapılacak zam gündemde yerini almaya başladı. Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren sorunun cevabı Aralık ayının sonunda Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun kararıyla belli olacak. '2026 asgari ücret ne kadar olacak?' sorusunun yanıtı henüz netlik kazanmazken art arda tahminler de gelmeye başladı. Uzmanlar, asgari ücrete yaklaşık yüzde 20 civarında bir zam yapılacağını ve rakamın 26 bin olabileceğini dile getiriyor. Bir başka görüşe göre ise asgari ücretin maksimum 29 bin TL olacağı öngörülüyor.

2025 asgari ücret ne kadar?

2025 asgari ücret 22 bin 104 TL.

Asgari ücrete dair tüm tahminler ve rakamlar için tıklayın👇🏻

Asgari ücret komisyonu toplanıyor: 2026 asgari ücret zammı için ilk resmi adım atıldı.

Asgari ücret komisyonu toplanıyor: 2026 asgari ücret zammı için ilk resmi adım atıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, işçi-işveren-hükümet temsilcilerinden oluşan Üçlü Danışma Kurulu'nu toplayacak. Taraflar aralık ayında başlayacak asgari ücret görüşmeleri öncesi Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısı ve işleyişiyle ilgili 21 Ekim'de görüş alışverişinde bulunacak.

Asgari ücret nasıl belirleniyor?

Asgari ücret nasıl belirleniyor?

Asgari ücreti yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirliyor.

Komisyon, her sene aralık ayında belirlenen tarihlerde toplanıyor. Komisyona bakanlığın belirlediği üyelerde biri başkanlık ediyor. En az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde ise başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
