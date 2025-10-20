onedio
İddianame Tamamlandı: Aziz İhsan Aktaş Soruşturmasında 7 Belediye Başkanı İçin Hapis Cezası Talep Edildi

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
20.10.2025 - 20:35

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, “Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne” karşı düzenlenen operasyonda iddianamenin tamamlandığını duyurdu. Savcılığın hazırladığı iddianamede 40'ı tutuklu toplam 200 şüpheli yer aldı. Aziz İhsan Aktaş'ın 9 farklı suçtan 187 yıldan 450 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilirken, tutuklu bulunan 7 belediye başkanı için de hapis talep edildi.

Birçok CHP’li belediye başkanının yargılandığı soruşturmada ilk iddianame savcılık tarafından tamamlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, 'Aziz İhsan Aktaş çıkar amaçlı suç örgütü' soruşturması sonucunda 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme', 'suç örgütüne üye olma', 'suç örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme', 'ihaleye fesat karıştırma', 'edimin ifasına fesat karıştırma', 'resmi belgede sahtecilik', 'özel belgede sahtecilik', 'rüşvet alma', 'rüşvet verme', 'rüşvetin temin edilmesine aracılık etme', 'kamu kurum kuruluşları zararına dolandırıcılık', 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama', 'haksız mal edinme' ve 'gerçeğe aykırı fatura düzenleme' suçlarından iddianame düzenlendiği ve İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde kamu davası açıldığı belirtildi.

Savcılık, suç örgütünün ele başı olduğu iddiası ile Aziz İhsan Aktaş'ın 9 farklı suçtan 187 yıldan 450 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Görevden uzaklaştırılan 7 CHP’li belediye başkanı için de hapis cezası istendi.

Tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Avcılar Belediye Başkanı şüpheli Utku Caner Çaykara'nın 2 farklı fiilden 'ihaleye fesat karıştırma' ve 'rüşvet alma' suçlarından 5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasının talep edildiği iddianamede, görevinden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı şüpheli Ahmet Özer' in 2 farklı fiilden 'ihaleye fesat karıştırma' ve 2 farklı fiilden 'özel belgede sahtecilik' suçlarından 3 yıldan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İddianamede, görevlerinden uzaklaştırılan Seyhan Belediye Başkanı şüpheli Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı şüpheli Kadir Aydar, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı şüpheli Zeydan Karalar, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin 'rüşvet alma' suçundan 4'er yıldan on ikişer yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Hazırlanan iddianamede, görevinden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı şüpheli Rıza Akpolat'ın 'suç örgütüne üye olma', 26 farklı fiilden 'ihaleye fesat karıştırma', 3 farklı fiilden 'resmi belgede sahtecilik', 19 farklı fiilden 'özel belgede sahtecilik', 'kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık', 4 farklı fiilden 'rüşvet alma', 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' ve 'haksız mal edinme' suçlarından 133 yıldan 337 yıla kadar hapisle cezalandırılması ve suçtan elde ettiği malvarlıklarının müsaderesi edilmesi istendi.

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
kamil oba

Ağır hesap vereceksiniz hakim ve savcı müsveddeleri

Enver Acigul

Bir itin attığı iftiralar nedeniyle hapiste yatan belediye başkanlarımızın tutuklanması içimi acıtıyor,yarın tutuklanma sırası akp lilere gelecek hatalarını ... Devamını Gör

nimo

aman borsa yeşil açıldı ....