İddianame Tamamlandı: Aziz İhsan Aktaş Soruşturmasında 7 Belediye Başkanı İçin Hapis Cezası Talep Edildi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, “Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne” karşı düzenlenen operasyonda iddianamenin tamamlandığını duyurdu. Savcılığın hazırladığı iddianamede 40'ı tutuklu toplam 200 şüpheli yer aldı. Aziz İhsan Aktaş'ın 9 farklı suçtan 187 yıldan 450 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilirken, tutuklu bulunan 7 belediye başkanı için de hapis talep edildi.
Birçok CHP’li belediye başkanının yargılandığı soruşturmada ilk iddianame savcılık tarafından tamamlandı.
Görevden uzaklaştırılan 7 CHP’li belediye başkanı için de hapis cezası istendi.
Ağır hesap vereceksiniz hakim ve savcı müsveddeleri
Bir itin attığı iftiralar nedeniyle hapiste yatan belediye başkanlarımızın tutuklanması içimi acıtıyor,yarın tutuklanma sırası akp lilere gelecek hatalarını ... Devamını Gör
aman borsa yeşil açıldı ....