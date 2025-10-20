onedio
Ünlülere Uyuşturucu Operasyonu: 1996 Yılında Yıldız Tilbe Gözaltına Alındığında Neler Yaşandı?

Yıldız Tilbe
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
20.10.2025 - 20:19

Geçtiğimiz günlerde 19 ünlü ismi yapılan uyuşturucu operasyonu gündemi uzun süre meşgul etmişti. Bazı ünlülerin testlerinde uyuşturucu madde tespit edildiği ortaya çıkmıştı. Türkiye’de zaman zaman ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonları düzenleniyor. 1996 yılında da ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe ile birlikte bazı ünlü isim gözaltına alınmıştı. Gazeteci Emrullah Erdinç’in YouTube kanalına konuk olan dönemin narkotik amiri Gökhan Özsavaş operasyonun detaylarını anlattı.

Türkiye’de ünlülere yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonlar eskiden olduğu gibi şimdilerde de dikkat çekiyor.

Son yapılan operasyonda 19 ünlü isim test için İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’na götürülmüş, Dilan Polat, Derin ve Deren TaluBerrak Tüzünataç, Birce Akalay, Kubilay Aka, Metin Akdülger ile Kaan Yıldırım gibi isimlerin uyuşturucu testlerinin pozitif çıktığı iddia edilmişti.

Gazeteci Emrullah Erdinç’in YouTube kanalına konuk olan 1996 yılındaki ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunu yöneten dönemin Narkotik Şube Amirlerinden Gökhan Özsavaş, Yıldız Tilbe’nin gözaltında yaşadıklarını anlattı.

Yıldız Tilbe’ye yönelik operasyonun bir uyuşturucu satıcısının ismini vermesiyle başladığını söyleyen polis amiri, Yıldız Tilbe’nin evinde esrar yakalandığını söyledi.

Ünlü şarkıcının gözaltına gayet uyumlu olduğunu söyleyen Özsavaş, “Neden içtiğini de sordum. Konserlerde, çıktığı mekanlarda yorgunluğunu, endişelerini gidermek için içtiğini söyledi. Hatta Yıldız Tilbe sayesinde bir uyuşturucu satıcısını çok kolay şekilde yakaladık” ifadelerini kullandı.

Röportajın tamamını izlemek için tıklayın…

