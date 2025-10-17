Uyuşturucu Testi Pozitif Çıkan Ünlüler: Kan ve Saç Testinde Uyuşturucu Madde Çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, daha önce ünlü isimlere yönelik geniş çaplı bir uyuşturucu operasyonu yapmıştı. Operasyon kapsamında Hadise, İrem Derici, Mert Yazıcıoğlu ve birçok ünlü, sabah saatlerinde evlerinden alınarak gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerin ifadeleri alınmış ve kan tahlilleri yapılmış, tüm isimler İl Jandarma Komutanlığı’na götürülmüştü. Akşam satlerinde ise tüm ünlüler serbest bırakılmıştı.

Bugün ise test sonuçları ortaya çıktı ve pozitif olan isimler belli oldu.