Uyuşturucu Testi Pozitif Çıkan Ünlüler: Kan ve Saç Testinde Uyuşturucu Madde Çıktı

Uyuşturucu Testi Pozitif Çıkan Ünlüler: Kan ve Saç Testinde Uyuşturucu Madde Çıktı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
17.10.2025 - 22:04

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, daha önce ünlü isimlere yönelik geniş çaplı bir uyuşturucu operasyonu yapmıştı. Operasyon kapsamında Hadise, İrem Derici, Mert Yazıcıoğlu ve birçok ünlü, sabah saatlerinde evlerinden alınarak gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerin ifadeleri alınmış ve kan tahlilleri yapılmış, tüm isimler İl Jandarma Komutanlığı’na götürülmüştü. Akşam satlerinde ise tüm ünlüler serbest bırakılmıştı. 

Bugün ise test sonuçları ortaya çıktı ve pozitif olan isimler belli oldu.

Hangi isimler test vermiş ve ifadesi alınmıştı.

Hangi isimler test vermiş ve ifadesi alınmıştı.

Evlerinden alınan isimler arasında Dilan Polat, Engin Polat, İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan Mutaf, Demet Evgar Babataş, Zeynep Meriç Aral Keskın, Özge Özpirinçci, Mert Yazıcıoğlu, Feyza Altun, Derin Talu, Deren Talu, Ziynet Sali, Birce Akalay, Metin Akdülger ve Ceren Moray Orcan yer almıştı.

Pozitif çıkan ünlülerde hangi erkenlerle sonuçlar pozitif çıktı?

Pozitif çıkan ünlülerde hangi erkenlerle sonuçlar pozitif çıktı?

Yeni Şafak’ın haberine göre, uyuşturucu madde tespit edilen ünlülerin yanı sıra, bazı isimlerin kan veya saç testlerinde ilaç etken maddesi görüldüğü de öğrenildi.

Hangi isimlerin testi pozitif çıktı?

Hangi isimlerin testi pozitif çıktı?

Yeni Şafak’ın haberine göre, kanında veya saçında uyuşturucu madde tespit edilen ünlüler belli oldu. Dilan Polat, Derin ve Deren Talu, Berrak Tüzünataç, Birce Akalay, Kubilay Aka, Metin Akdülger ile Kaan Yıldırım’ın test sonuçlarında uyuşturucu izlerine rastlandı.

Dilan Polat, Derin ve Deren Talu, Berrak Tüzünataç ile Birce Akalay’ın saçlarında kokain maddesi bulundu. Kubilay Aka, Metin Akdülger ve Kaan Yıldırım’ın kan örneklerinde ise esrar kullanımına bağlı uyuşturucu maddeler tespit edildi.

Engin Polat, İrem Derici, Feyza Altun ve Ziynet Sali’nin isimleri de operasyonda geçti; İrem Derici, Feyza Altun ve Ziynet Sali’nin kullandığı ilaçların ise yeşil reçeteyle temin edildiği kaydedildi.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
