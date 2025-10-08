Hadise, İrem Derici, Mert Yazıcıoğlu… Ünlülere Uyuşturucu Operasyonu
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ünlü isimlere ‘uyuşturucu’ operasyonu düzenledi. Aralarında Hadise, İrem Derici, Mert Yazıcıoğlu gibi isimlerin olduğu kişler bu sabah saatlerinde evlerinden alındı. Ünlü isimlerin ifadeleri alınacak ve kan tahlilleri yapılacak. Tüm isimler İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın uyuşturucu operasyonunda sabah saatlerinde evinden alınan isimler:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın