onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Hadise, İrem Derici, Mert Yazıcıoğlu… Ünlülere Uyuşturucu Operasyonu

Hadise, İrem Derici, Mert Yazıcıoğlu… Ünlülere Uyuşturucu Operasyonu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
08.10.2025 - 08:24 Son Güncelleme: 08.10.2025 - 08:42

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ünlü isimlere ‘uyuşturucu’ operasyonu düzenledi. Aralarında Hadise, İrem Derici, Mert Yazıcıoğlu gibi isimlerin olduğu kişler bu sabah saatlerinde evlerinden alındı. Ünlü isimlerin ifadeleri alınacak ve kan tahlilleri yapılacak. Tüm isimler İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın uyuşturucu operasyonunda sabah saatlerinde evinden alınan isimler:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın uyuşturucu operasyonunda sabah saatlerinde evinden alınan isimler:

-Dilan POLAT 

-Engin POLAT

-İrem DERİCİ

-Kubilay AKA

-Kaan YILDIRIM

-Hadise AÇIKGÖZ

-Berrak TÜZÜNATAÇ

-Duygu Özaslan MUTAF

-Demet Evgar BABATAŞ

-Zeynep Meriç ARAL KESKİN

-Özge ÖZPİRİNÇCİ

-Mert YAZICIOĞLU

-Feyza ALTUN

-Derin TALU

-Deren TALU

-Ziynet SALİ

-Birce AKALAY

-Metin AKDÜLGER

-Ceren MORAY ORCAN

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
26
16
10
9
7
5
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın