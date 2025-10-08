onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
İrem Derici, Hadise Gibi İsimlerle Gözaltına Alınan Feyza Altun “Gözaltı Listesinde Yokum” Dediği Anda Alındı

İrem Derici, Hadise Gibi İsimlerle Gözaltına Alınan Feyza Altun “Gözaltı Listesinde Yokum” Dediği Anda Alındı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
08.10.2025 - 09:10 Son Güncelleme: 08.10.2025 - 09:28

Ünlülere yönelik uyuşturucu iddiası ile başlatılan operasyonda Avukat Feyza Altun'un da ismi yer aldı. İrem Derici, Hadise, Mert Yazıcıoğlu, Demet Evgar, Birce Akalay, Derin Talu gibi birbirinden ünlü isimlerin olduğu gözaltı listesinde ünlü avukat Feyza Altun da yer aldı. 

Halk TV’den İsmail Saymaz ile bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Feyza Altun, “gözaltı listesinde ben yokum” dediği anda evinin kapısı çaldı ve gözaltına alındı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ünlülere yönelik soruşturma başlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ünlülere yönelik soruşturma başlattı.

Soruşturma “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak” iddiası ile açıklandı. Hadise, İrem Derici, Berrak Tüzünataç, Derin Talu, Deren Talu, Ziynet Sali, Birce Akalay ve birçok isim gözaltına alındı.

Gözaltına alınan isimlerin tam listesine bu içerikten ulaşabilirsiniz…

Gözaltına alınan isimlerden avukat Feyza Altun, ‘listede ben yokum’ dediği anda gözaltına alındı.

Gözaltına alınan isimlerden avukat Feyza Altun, ‘listede ben yokum’ dediği anda gözaltına alındı.

Gazeteci İsmail Saymaz, gözaltı listesinde olan isimler arasında ünlü avukat Feyza Altun'un da olduğunu aktardı. Altun, isminin geçmesi nedeniyle duruma itiraz etti. Saymaz'a ulaştı. Saymaz, isminin listede olduğu bilgisinin teyitli olduğunu vurguladı.

Altun, buna itiraz ederken evinin kapısı polis tarafından çalındı. Altun gözaltına alındı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
62
9
5
3
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Serkan Özdemir

orospu cocugu ocalanin destekcileri olan orospu çocukları dun mecliste slogan atti bunu unutturmayin gundemi degistirmelerine izin vermeyin. bunu unutturmayin

Gökhan Öktem

gündem değistiriyoruz

Ali DİNÇ

Sanat dünyası da temizlensin. İçlerinde müptezel insan kalmasın

_so_far_so_good_

ifadelerinde "kokain değil, şaka amaçlı pudra şekeri çektik" derlerse, hiç bişicikler olmaz. yaşanmış örnekleri var.