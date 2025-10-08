İrem Derici, Hadise Gibi İsimlerle Gözaltına Alınan Feyza Altun “Gözaltı Listesinde Yokum” Dediği Anda Alındı
Ünlülere yönelik uyuşturucu iddiası ile başlatılan operasyonda Avukat Feyza Altun'un da ismi yer aldı. İrem Derici, Hadise, Mert Yazıcıoğlu, Demet Evgar, Birce Akalay, Derin Talu gibi birbirinden ünlü isimlerin olduğu gözaltı listesinde ünlü avukat Feyza Altun da yer aldı.
Halk TV’den İsmail Saymaz ile bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Feyza Altun, “gözaltı listesinde ben yokum” dediği anda evinin kapısı çaldı ve gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ünlülere yönelik soruşturma başlattı.
Gözaltına alınan isimlerden avukat Feyza Altun, ‘listede ben yokum’ dediği anda gözaltına alındı.
orospu cocugu ocalanin destekcileri olan orospu çocukları dun mecliste slogan atti bunu unutturmayin gundemi degistirmelerine izin vermeyin. bunu unutturmayin
gündem değistiriyoruz
Sanat dünyası da temizlensin. İçlerinde müptezel insan kalmasın
ifadelerinde "kokain değil, şaka amaçlı pudra şekeri çektik" derlerse, hiç bişicikler olmaz. yaşanmış örnekleri var.